Xenoboti, podivní žabí roboti. Trochu živí, trochu děsiví

Nejspíš to je dosud nejstrašidelnější vědecká zpráva roku. A nejspíš je to zbytečná hrůza, jenže člověk si nemůže pomoci. Mikroskopičtí roboti plní samostatných „nápadů“ a postavení výhradně z živých buněk vyvolávají poněkud frankensteinovské asociace.

Před několika dny vyšla v prestižním vědeckém časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences první zpráva o výzkumu, který podniká tým z americké Tufts University, University of Vermont a z harvardského Wyss Institute, což jsou vesměs prvotřídní výzkumné instituce. Článek čtyřčlenného autorského týmu popisuje stvoření takzvaných xenobotů.

Už ten název je znervózňující, ale tím to jen začíná. Xenoboti jsou, zjednodušeně řečeno, „malí živí roboti“, uměle sestavené shluky buněk, evolučně vytrénované k životaschopnosti a plnění úkolů.

Victor Frankenstein, eponymní hrdina klasického románového hororu Mary Shelleyové, sestavil svého netvora z částí těl posbíraných v márnicích – prakticky tedy prostorovým uspořádáním živých buněk (spíš mrtvých; život jim vdechl pomocí elektrických přístrojů, jak bylo tehdy módní a třeskutě moderní). Netvor po řadě dramatických událostí nakonec spáchal sebevraždu a zbavil tím svět nebezpečí, které do něj nechtěně vnesl. Od xenobotů nemusíme čekat takové riziko – aspoň zatím ne –, ale ani tolik empatie.

Výzkumníci nejprve nechali kmenové buňky žabího embrya vyrůst do dvou zvolených podob – jednak z nich naklonovali kožní buňky, jednak buňky srdeční tkáně. Použili žábu drápatku