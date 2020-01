Putin 2024: navždy všemocný podobně jako ajatolláh a kazašský otec národa

Analýza: Vliv, zachování říše v jejích současných hranicích (přinejmenším), ochranu svých blízkých a jejich bankovních účtů i osobní bezpečnost. To si potřebuje ruský prezident Vladimir Putin zajistit dřív, než mu na to nebudou stačit síly. Politické, ale i fyzické a psychické. Putin roku 2020 není mladý, dychtivý a perspektivní lídr, sotva čtyřicátník, kterým byl v čase svého nástupu, v lednu 2000. Ale stále ví, co dělá, rozebírá včerejší převratné změny Petra Procházková.

Nepustit otěže. Ruský prezident Vladimir Putin včera veřejně potvrdil to, co se už pár let nejen v ruských kuloárech šušká. Do politického důchodu nepůjde ani v roce 2024, kdy mu ústava už nepovoluje – potřetí za sebou – znovu kandidovat na nejvyšší funkci. Ostatně podle jeho nového plánu v tu chvíli přestane být prezidentské křeslo tím nejdůležitějším.

Ruská vertikála moci se tento týden začala zásadně vychylovat od dosavadního kurzu. Zatím nabírá směr východní – kazašský, nebo dokonce podobný tomu íránskému.

Model doživotního nevoleného vůdce

Když Vladimir Putin začal ve středu svou řeč, mnohá víčka posluchačů v sále padala a ruce vždy připravené k potlesku líně odpočívaly v klínech. Stačilo prvních pár slov a ti bystřejší z poslanců Státní dumy a členů Rady federace zpozorněli. Že lidé touží po změně? Když tohle zazní z úst autoritářského vůdce, pro mnohé to znamená: je zle. A bylo.

Jak Putin mluvil a mluvil, mnohým se začaly dlaně potit. Jakmile ale vůdce domluvil, mnozí neváhali a pustili se dle pokynů prezidenta do díla: vláda podává demisi, už tři hodiny poté zazní z úst Putina jméno budoucího premiéra, kterým má být Michail Mišustin, expert na daně a data.

Ve čtvrtek brzy ráno je Mišustin už v dumě a od všech frakcí kromě komunistické si vyslechne slova podpory. Odpoledne je premiérem se vším všudy.

Jenže kdo bude šéf kabinetu, co bude s vládou a jak na to zareaguje parlament, není podstatné. Podstatné je, co hodlá Putin udělat s funkcí hlavy státu a jaký model své politické existence po roce 2024 zvolí. Kdo bude řídit jadernou velmoc, určovat její zahraničně-politický směr, ovládat armádu i tajné služby, kdo rozhodne o tom, zda se říše bude nadále rozšiřovat na úkor svých sousedů, nebo zůstane v hranicích, které byly překresleny za Putina.

Po včerejší šachové partii je jasné, že všechny tyto oblasti si chce ponechat ve své režii. O tom, kam Rusko bude kráčet i po roce 2024, bude patrně rozhodovat sice z titulu jiné než prezidentské funkce, ale rozhodovat bude on.

Čas Státní rady

Mezi řadou návrhů na změnu ústavy, které přednesl Putin, je jeden méně nápadný než třeba ten další, který ruskou ústavu a zákony staví nad jakékoliv mezinárodní dohody.

Je to návrh na