Třetina možných Klausových voličů dala minule hlas Okamurovi. Každý druhý důchodce by volil Babiše

Téměř polovina lidí nad 65 let by volila Andreje Babiše. Premiérovo hnutí ANO sice vede mezi všemi skupinami nad 35 let, mezi seniory ovšem dominuje. Vyplývá to z velkého výzkumu agentury Median, který sledoval podporu politických stran a hnutí mezi různými skupinami obyvatel v posledním půl roce.

Babišovo hnutí za posledních šest měsíců ztratilo voliče mezi mladými lidmi i mezi vysokoškoláky. „Podpora hnutí klesá s vyšším vzděláním. U lidí se základním vzděláním dosahuje 41,4 %, avšak u vysokoškoláků podpora klesá až na 21,7 %. Oproti minulému období podpora u lidí s vyšším vzděláním klesá,“ popisují výzkumníci Medianu. Upozorňují také, že premiérovo ANO preferují více ženy.

Data také potvrzují, že hnutí ANO přestává být tolik atraktivní pro živnostníky. Je pro ně až třetí volbou po ODS a Pirátech. „Hnutí ANO má velkou podporu mezi lidmi se středními příjmy (27,3 %). U OSVČ podpora mírně poklesla na 17,1 %,“ popisuje Median.

Zajímavostí je, že Babiš přišel o