Notes: Ruská vláda padla. Rovnou do náruče prezidenta. A každý druhý český důchodce by volil Babiše

Dnešní Notes sepsala Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

Třetím dnem pokračuje ve slovenském Pezinku soudní líčení s obžalovanými z vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Podrobně se dění u soudu věnuje reportérka slovenského Denníka N Monika Tódová, ale vše sleduje i naše zahraniční redakce. Dnes vypovídal někdejší novinář a bývalý šéf tajné služby, který pomáhal Kočnerovi Kuciaka sledovat.

„Podívejte se na Kuciaka.“ 40 000 eur, paruky, berle. Kočnerův spolupracovník popisuje sledování novinářů

V Rusku padla vláda. Šlo o předem připravený a řízený pád premiéra Dmitrije Medveděva. A přinesl taky okamžitý pád rublu. A co se bude dít dál? Na každý pád to znamená posílení pozice prezidenta Putina, který chystá „revoluční změny“, jak píše Petra Procházková. Už má taky nového kandidáta na post předsedy vlády (Putin, ne Petra).

Putin vyhodil premiéra Medvěděva do ponižující funkce, ruská vláda padla a ústava se bude měnit

Z nové analýzy agentury Median vyplývá, na jaké voliče mohou které strany už teď sázet a do lovu kterých by měly naopak vložit více sil. Hnutí ANO má důchodce, Piráti mladé, lidovci ženy. I když tam jednoduché to taky není. Jan Tvrdoň na datech ukazuje třeba i to, kterým subjektům přebíhají voliči ke konkurenci.

Třetina možných Klausových voličů dala minule hlas Okamurovi. Každý druhý důchodce by volil Babiše

Příroda

Rostliny mezi sebou komunikují. To už věda ví. Podle nové izraelské studie však prý dokonce „křičí“ (v ultrazvukových, pro člověka neslyšitelných frekvencích), když se jim děje nějaké příkoří. Než se věda s tímto zjištěním popere a potvrdí ho, nebo vyvrátí, začtěte se do poutavého textu Elišky Černé o komunikaci v zelené říši.

Křik žíznivých rajčat mohou slyšet kočky a psi. My ne

Architektura

Česká ambasáda v Berlíně je krásně brutalistní, ale obsahuje taky brutálně nadlimitní množství azbestu. Němci jsou však zásadně proti jejímu bourání. Tato architektonicky významná stavba však vyžaduje brutální rekonstrukci. Míč je na české straně hřiště, píše berlínský zpravodaj Deníku N Pavel Polák.

Český brutalismus musí v Berlíně podle památkářů zůstat. Čechy čeká rekonstrukce ambasády a boj s azbestem

Komentář

Jistina. Bagatelní. Teritorialita… né, prosím, nezívejte a čtěte dál. Komentátor Deníku N Jan Moláček vysvětluje, jak právě nezájem veřejnosti o složitou právní problematiku dláždí cestu do ráje vyčůraným podnikatelům a podvodníkům. A upozorňuje na právní paskvil, který míří do Sněmovny a pokud projde, bude na cestu do tohoto ráje jízdenkou.

Může být s exekucemi ještě hůř? Ano, pokud projde „kompromis“ poslance Nachera

Studio N

Honza Moláček byl také hostem ve Studiu N u Filipa Titlbacha. Rozebírali spolu nového nominanta na post ombudsmana Stanislava Křečka.

Studio N: Jak by se změnil úřad ombudsmana pod vedením Stanislava Křečka

Média

„Rozhodnutí prezidenta po třech letech ukončit natáčení pořadu Týden s prezidentem plně respektuji. Osobně je mi to líto,“ komentoval dnes na hlášení z Hradu majitel a ústřední moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup. Něco krásného končí. Něco krásného (nejspíš) začíná: „Uvolněný prostor nahradí jiné pořady cílené na mladší cílové skupiny diváků.“ Mládí v před Jaromíra Soukupa. Minuta po minutě Čeká nás nejspíš zákaz plastů na jedno použití. Praha připravila plán ochrany historického centra. Policisté v písku dopadli střílejícího řidiče. Donald Trump zaostává. Nominace na Českého lva jsou venku. K vidění byl nad Měsíc jasnější meteor. Zemřela ikonická traktoristka. Lékaři odstranili nádor nenarozené holčičce. A čtyři odpálené rakety z pásma Gazy naštěstí nikoho nezranily… Sledujete náš rychlý a stručný zpravodajský přehled Minutu po minutě. A to je z dnešního výběru z produkce on-line Deníku N všechno…

Za celou redakci se s vámi loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová

PS: Ale abych nezapomněla….

Co si můžete přečíst zítra v tištěném Enku?