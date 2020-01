Film vypovídá více o svém tvůrci než o zemi vzniku, říká ředitel festivalu íránského filmu

Pod značkou ÍRÁN:CI připravuje již devátým rokem mezinárodní tým mladých lidí přehlídky íránského filmu. Tyto filmy přinášejí jinou zprávu o Íránu, než jakou máme možnost sledovat denně v médiích. Film se tak stává důležitým vyslancem země, která nás zajímá v poslední době bohužel spíše v negativních souvislostech. O festivalu jsme si povídali s jeho zakladatelem a ředitelem Kavehem Daneshmandem.

Festival hostí Praha, Brno, Košice a Bratislava. Program naleznete na webu ÍRÁN:CI.

V čem jsou íránské filmy výjimečné?

V Íránu se natočí kolem dvou set filmů ročně a my jsme na festival vybrali jenom sedm hraných filmů, takže jsme byli u výběru přísní. Stejně jako u jakýchkoliv jiných kvalitních filmů tady nehraje země původu žádnou roli. Pro mě to jsou filmy naplněné radostí a hloubkou, která zanechá v lidech nějakou stopu.

Myslela jsem spíš na kvalitu, která je specificky íránská. Kromě toho, že jsou to zajímavé příběhy a dobré filmy, vybíráte film i s ohledem na to, co chcete, aby o Íránu zaznělo?

Ani bych neřekl. Film je věcí individuálního pohledu režiséra, takovou mapou jeho myšlení. Pro nás není rozhodující, jestli je dostatečně objektivní z hlediska sociologického, kulturního, nebo politického. Ale na tato témata je připravena diskuse s členkou poroty Nacim Pak Shirazovou, která je vedoucí katedry Islámských a blízkovýchodních studií na Univerzitě v Edinburghu a přednáší i na katedře Filmových a perských studií. Na půdě Karlovy univerzity budeme diskutovat o tom, do jaké míry odráží íránsky film íránskou realitu. Nejsem si jistý, jestli se z filmů dozvídáme víc o tom, jak to ve které zemi vypadá. Film je pro mě víc emocionálním než intelektuálním zážitkem.

Mohou filmy nějak změnit negativní obraz země v médiích?

Filmy rozhodně