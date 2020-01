Buď rosteme, nebo je ten průzkum chybný. Přinášíme přehled kejklů, které politici provozují s průzkumy preferencí

„Každý měsíc stoupáme,“ ohlásila komunistická strana v reakci na nejnovější volební model agentury STEM. Dřív než se antikomunisté zhrozí a zaplaví sociální sítě chmurnými vyhlídkami Česka a příznivci KSČM se začnou nadšeně řadit do průvodu k blížícímu se Vítěznému únoru, podívejme se na data. Ta totiž říkají, že tvrzení komunistů je nepravdivé.

„Každoměsíční vzestup“ totiž v reálném světě vypadá tak, že zatímco v říjnu dosáhla strana u STEM na 8,4 procenta, v listopadu urvala 7,1 procenta a na konci roku 8,2. Strana je tak podle měření této agentury stále na svém, v dlouhodobém pohledu navíc postupně ztrácí.

Interpretační flexibilita není přitom výhradní vlastností komunistů. Politika obecně je podobným přístupem prolezlá. Od roku 2002, kdy Václav Klaus za „nevýhru“ vydával porážku od Vladimíra Špidly o šest procentních bodů, jsme se posunuli do doby, kdy jsou data volebních zisků i různých průzkumů snadno dostupná.

I přesto se ale jednotlivé politické strany snaží téměř u každého volebního modelu svou pozici nějak přikrášlit. Kromě Andreje Babiše, ten to při pohledu na zisky hnutí ANO příliš nepotřebuje. Jeho marketingový tým si ale ohýbání reality užívá při řadě dalších příležitostí.

Podívejte, rosteme!

Přikrášlování reality je přitom s politikou spjato zcela přirozeně. Každá strana chce vždy vypadat silnější a úspěšnější. Nikdo nemá rád losery. Navíc to často i straničtí fanoušci oceňují. Ten, komu fandím, má podporu. Fajn. Naopak konkurence je v problémech – to je ještě lepší. Na druhou stranu se to může proti různým partajím snadno otočit. Občanští demokraté takto v prosinci sdíleli volební model agentury Kantar CZ, který je pro ně lichotivý. Narostli o dva procentní body.

Ponechme nyní stranou, že ODS namalovala graf, kde poměrně malý rozdíl téměř na úrovni statistické chyby vypadá, jako kdyby meziměsíčně nabrali dvojnásobek voličů. Což je tedy také častý nešvar politické komunikace, který zde vypadá skoro až komicky. Ještě více se ale člověk pobaví, když se podívá na několik dalších výzkumů od stejné agentury.

Protože i když občanští demokraté píší, že „jdou nahoru“, data ukazují, že v listopadu oproti dřívějším měsícům propadli a nyní se vrátili tam, kde byli v září a v říjnu. Bez „podseknuté“ osy a s daty za několik měření jejich „jdeme nahoru“ vypadá spíše jako silvestrovské radovánky.

Právě sledování