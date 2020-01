Studio N: Jak by se změnil úřad ombudsmana pod vedením Stanislava Křečka

Bývalý poslanec a zástupce ombudsmana Stanislav Křeček přijal nominaci prezidenta Miloše Zemana na post veřejného ochránce práv, řekl to v rozhovoru pro Deník N. Úřad by podle svých slov vedl úplně jinak než Anna Šabatová, jejíž funkční období končí v únoru. Nesoustředil by se tolik na diskriminaci, která podle něj představuje jen malou část problematiky a mají ji řešit soudy. Stanislava Křečka přibližuje Honza Moláček.



A ještě jedno téma. V českém hokeji se vede velká debata o tom, že je potřeba lépe vychovávat mladé hráče a více vzdělávat trenéry. Česká hokejová reprezentace do dvaceti let už totiž 15 let čeká na medaili. Posledním trenérem, který ji přivezl, byl Alois Hadamczik. Co je důvodem špatného stavu českého hokeje, vysvětluje David Janeczek ze sportovní redakce.

