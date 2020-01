Tlak ambiciózních trenérů i rodičů a dril a stres z výsledků místo vlastního rozvoje. Proč mladí hokejisté nevozí medaile

Domácí mistrovství světa do dvaceti let otevřelo oči i široké hokejové veřejnosti, která juniorské šampionáty v minulosti až tolik nesledovala. Hlavně čtvrtfinálový debakl 0:5 se Švédskem naplno odhalil individuální rozdíly českých juniorů s absolutní světovou špičkou, do které nejen v mládežnickém hokeji Česko už bohužel nepatří. K tomu, aby český hokej dohnal ujíždějící konkurenci, měly a mají pomoci svazové akademie, které fungují v klubech od roku 2011. Deník N se tedy vydal podívat na to, jak vyrůstají čeští hokejisté.