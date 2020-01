Klíčový svědek Andruskó vypovídal pět hodin i po zpřísnění trestu: Vraždu si objednal Kočner

„Dnes byl dobrý den,“ řekl na konci druhého dne hlavního líčení v kauze vraždy Jána Kuciaka právní zástupce rodičů novináře Daniel Lipšic.

U soudu včera odpoledne až do večera vypovídal klíčový svědek Zoltán Andruskó. Je už pravomocně odsouzen (15 let na základě dohody o vině a trestu) a potvrdil to, co říká od svého zadržení v září 2018: vraždu novináře si u něj objednala Alena Zsuzsová na objednávku podnikatele Mariana Kočnera.

Andruskó tuto výpověď zopakoval i přes to,