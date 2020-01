Notes: Vrahové Jána a Martiny se museli podívat do očí pozůstalým

A co dál: Stanislav Křeček přijal prezidentovu nominaci na ombudsmana a vyjádřil se pro Deník N, že se tento úřad nadměrně zabývá diskriminací. Na Praze 1 padla radniční koalice „Čižinský–Piráti“ a nahradila ji konzervativní formace ODS, TOP 09 a STAN. Systém elektronických neschopenek není schopen plynulé činnosti. Jaderná dohoda s Íránem se mění v cár papíru. V Austrálii našli meteorit starší než planeta Země. Hlavní události dne pro vás sleduje celý den Deník N. Dnes vybíral Petr Koubský.

Druhým dnem pokračovalo hlavní líčení v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové u Specializovaného trestního soudu ve slovenském Pezinku. Jeden z obviněných, Miroslav Marček, se přiznal včera. Marian Kočner a Alena Zsuzsová, obvinění z objednávky a organizace vraždy investigativního novináře, odmítají vypovídat, na což mají zákonné právo. Zpravodajství ze soudního procesu, který sledují novináři z celého světa, přináší naše zahraniční redakce v návaznosti na reportážní články Moniky Tódové a Michaely Barcíkové ze slovenského Denníku N.

Evropská komise předložila europarlamentu plán dosažení uhlíkové neutrality EU do roku 2050. Základní otázkou jsou peníze – jen v příštích deseti letech se počítá s investicí jednoho bilionu (tedy tisíce miliard) eur. (To je zhruba celý státní rozpočet ČR na patnáct let.) Navržený mechanismus je složitý, snaží se částečně vyrovnat situaci chudších regionů EU, jakož i těch, které silně závisejí na těžbě a spalování uhlí. Z hlediska ČR je důležitou – a špatnou – zprávou, že z těchto peněz se nebude smět podporovat jaderná energetika. Podrobně o tom pro nás píše ze Štrasburku Markéta Boubínová.

Prezidentovým kandidátem na ombudsmana bude Stanislav Křeček. Jednaosmdesátiletý Křeček, vzděláním právník, zastával funkci zástupce ombudsmanky v letech 2013 až 2019, předtím byl poslancem za ČSSD a současně předsedou Sdružení nájemníků. Kandidaturu přijal. Rozhovor s ním pohotově pořídil Jan Moláček. Mimo jiné Křečkovi připomněl jeho dřívější větu: „Když zaměstnavatel odmítne přijmout Roma, není to diskriminace, ale zkušenost.“ Křeček potvrdil, že za ní stojí, a řekl, že takovou diskriminaci má řešit soud, nikoli ombudsman, a že dosavadní ombudsmanka Anna Šabatová klade na problematiku diskriminace příliš velký důraz.

Nekrolog britského filozofa Rogera Scrutona, zesnulého 12. ledna, pro nás napsal jeho osobní přítel Daniel Kroupa. „Konzervatismus není žádnou zkostnatělostí, která by nepřipouštěla reformy. Ty však musí být prováděny nejenom pro přítomné, ale i s ohledem na ty, kteří zde byli před námi, a na ty, kteří přijdou po nás.“

Systém elektronických neschopenek má podle lékařů vážné problémy. Ministerstvo práce a sociálních věcí jejich kritiku odmítá a tvrdí, že je všechno v pořádku. Kdo má pravdu? Tím se zabývala Iva Bezděková.

Ministr vnitra Hamáček odmítá sdělit, proč koncem prosince odvolal z funkce Romana Švejdu, ředitele tzv. Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra. Tato organizace spravuje miliardový majetek a proslula rychlým a neprůhledným střídáním vedoucích pracovníků. Kauzu sleduje Lukáš Prchal.

Rozebíráme dozvuky páteční chyby Facebooku, která umožnila po nějakou dobu sledovat, kdo publikuje jménem které facebookové stránky. Podívali jsme se, kdo stojí za příspěvky na stránkách hlavních dezinformačních webů – serverů Aeronet, Sputnik Česká republika či Protiproud. Povšimli jsme si, že Josef Provazník, který dříve pracoval pro SPD, nyní zásobuje svými texty Facebook první místopředsedkyně Trikolóry. (A máme obsáhlý přehled dalších zjištění plynoucích z nečekaného pohledu do zákulisí sociální sítě.)

Na radnici Prahy 1 se rozpadla vládnoucí koalice, dosavadního starostu Pavla Čižinského vystřídá Petr Hejma (My, co tady žijeme, STAN), který bude vládnout za podpory TOP 09, ODS a ANO, zatímco dosavadní starosta skončil s Prahou sobě, Piráty a Zelenými v opozici. Od nového vedení radnice centra Prahy se čeká větší vstřícnost vůči podnikatelům. Nechce ve velkém zakazovat zahrádky restaurací, nechce uzavírat centrum automobilovému provozu. O dalších prioritách hovořil s Petrem Hejmou náš reportér Prokop Vodrážka.

Proč neuspěl poslanec Mikuláš Ferjenčík v souboji o pozici předsedy Pirátů? V textu, který se vrací k víkendovému sjezdu této strany, to rozebírají Bára Janáková a Prokop Vodrážka. Ferjenčík podle nich prohrál ve střetu s „internetovým jádrem“ strany, které zastává co nejširší pojetí demokracie mezi Piráty. Ferjenčík chtěl naopak přiblížit stranu profesionálnějšímu a výlučnějšímu modelu fungování.

A jak uspěje na nadcházejícím sjezdu ODS Alexandr Vondra? Bude tam kandidovat do vedení, čímž by mohl ukončit svou delší pauzu, kdy se ve vrcholné politice nepohyboval. Vondra se v rozhovoru, který s ním pořídily Hana Mazancová a Bára Janáková, profiluje jako konzervativec. V ODS by se rád věnoval životnímu prostředí, ale jak říká, Gretu Thunbergovou by na kongres ODS nepozval.

Josef Portman, neobyčejně neobyčejný bibliofil a tiskař z Litomyšle, nejprve přítel a pak nepřítel slavného Josefa Váchala, je námětem právě vydané monografie, o níž poutavě píše Ivan Adamovič.

Co když bude Zemi hrozit srážka s velkým asteroidem? Možnosti planetární obrany existují, ale nikdo je zatím nevyzkoušel, píše Bohumil Doboš.

Vysílá Studio N. V dnešním díle našeho oblíbeného podcastu, moderovaného jako vždy Filipem Titlbachem, se dozvíte, zda se mezi Hradem a TV Barrandov otevírá propast a co by to znamenalo pro prezidenta Zemana a ředitele Soukupa. A také o nedostatcích v systému elektronických neschopenek.

Co se dnes ještě stalo

V Íránu se vyšetřuje, kdo zavinil sestřelení ukrajinského dopravního letadla. Několik osob bylo zatčeno. Komentátorka CNN Eliza Mackintoshová zvažuje, zda nenastal íránský „černobylský moment“, tedy okamžik, kdy de facto začala změna režimu.

Jaderná dohoda s Íránem z roku 2015 – uvolnění sankcí výměnou za to, že se Írán vzdá svého jaderného programu, tzv. dohoda JCPOA – zřejmě spěje k definitivnímu konci. Formální kroky k jejímu vypovězení zahájily vlády Velké Británie, Francie a Německa, tedy zemí, které dohodu zatím hájily na rozdíl od tvrdě kritického postoje USA. Írán sám ji podle všeho nedodržuje.

Angela Merkelová svolává do Berlína mírovou konferenci o Libyi. Mají se jí zúčastnit zástupci obou znepřátelených libyjských vlád, jež vedou občanskou válku, a dále představitelé mocností včetně Turecka a několika afrických zemí.

V Praze je víc nabídek na krátkodobý pronájem bytu než na dlouhodobý. Podle analýzy serveru Novinky je hlavní příčinou vliv platformy Airbnb.

Microsoft dnes končí s podporou operačního systému Windows 7. To znamená, že k němu nebude vydávat žádné aktualizace a zruší konzultační podporu. Postupně tak poroste bezpečnostní zranitelnost tohoto zastaralého, leč mnohde ještě používaného operačního systému.

Meteorit nalezený v Austrálii obsahuje horninu starší než sama planeta Země.

Co najdete ve středečním tištěném vydání

Evropská komise spočetla cenu uhlíkově neutrální EU.

Bohatší české regiony by podle strany Starostů měly finančně pomoci chudším.

Bývalý šéf policejního protimafiánského útvaru Robert Šlachta zvažuje vstup do politiky.

Podrobnosti o soudu s vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Co se to seběhlo v britské královské rodině?

Poslanec Patrik Nacher (ANO) navrhuje problematickou novelu exekučního zákona.

Recenze na knihu Věž a náměstí britského historika Nialla Fergusona.

Rostliny křičí, když se jim ubližuje. Slyší to přístroje i psi.

Úlety a kuriozity

Japonský miliardář Yusaku Maezawa hledá formou webové kampaně ženu, která by se s ním vydala na oblet Měsíce. Očekává, že poletí v kosmické lodi Starship společnosti SpaceX. Její šéf Elon Musk potvrdil, že Maezawa již složil náležitou finanční zálohu.

Incelové (involuntary celibate – muži frustrovaní svou neschopností najít si sexuální partnerku) jsou už seriózně pokládáni za jednu z velkých bezpečnostních hrozeb v USA. Nasvědčuje tomu řada teroristických útoků, které v Americe incelové spáchali. Sami sebe začínají považovat za politické hnutí.

Daň z robotů se v USA začíná pokládat za reálně možnou.