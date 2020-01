Praha 1 si zvolila novou koalici „starých pořádků“. Starostou je Petr Hejma

Praha 1 si zvolila nové vedení městské části. Radnici povede koalice pod starostou Petrem Hejmou z My, co tady žijeme společně s TOP 09, ODS a ANO. Ve vedení města má nejtěsnější většinu jednoho hlasu.

Na dnešním jednání zastupitelstva vyvrcholila více než měsíc trvající krize na Praze 1. Vše dopadlo očekávatelně, kdy se do vedení města dostala koalice My, co tady žijeme, TOP 09, ODS a ANO. Ta byla odcházejícím vedením i částí veřejnosti ještě před svým zvolením označena jako koalice symbolizující „návrat starých pořádků“. Nová koalice naopak říká, že konečně začne fungovat úřad, který byl podle nich v katastrofálním stavu.

Několikahodinové jednání bylo plné emocí. Obě