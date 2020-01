Křeček: Nominaci na ombudsmana přijímám. Diskriminaci bych neřešil, od toho jsou soudy

Bývalý poslanec a zástupce ombudsmana Stanislav Křeček přijal nominaci prezidenta Miloše Zemana na post veřejného ochránce práv, řekl to v rozhovoru pro Deník N. Úřad by podle svých slov vedl úplně jinak než Anna Šabatová, jejíž funkční období končí v únoru. Nesoustředil by se tolik na diskriminaci, která podle něj představuje jen malou část problematiky a mají ji řešit soudy.