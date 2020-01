Pavel není Jenda a Praha 1 není Praha 7, vysvětluje konec koalice budoucí starosta

Předseda sdružení My, co tady žijeme a člen STAN Petr Hejma se na dnešním jednání zastupitelstva pravděpodobně stane novým starostou Prahy 1. V rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč se podle něj rozpadla koalice s Piráty a Prahou sobě a čí je to vina.