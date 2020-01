Hamáček těsně před Vánoci odvolal šéfa problémové organizace s miliardovým majetkem

„Je plně v pravomoci ministra vnitra jmenovat a odvolat ředitele Zařízení služeb ministerstva vnitra,“ napsal po opakovaných otázkách mluvčí úřadu Jiří Korbel bez dalších podrobností.

Švejdu přitom Hamáček do funkce jmenoval v srpnu 2018, tedy krátce poté, co se stal ministrem vnitra. „Já to nechci vůbec komentovat a ani nemůžu,“ reagoval na odvolání Švejda, který na Zařízení služeb zůstal a stal se náměstkem pro provoz.

Hamáček důvody i přes opakované urgence nesdělil. „Na vaše dotazy