Komise vyčíslila sumu potřebnou na klimatickou neutralitu. Začíná hádka států, odkud miliardy eur přesunout

Evropská komise dnes představí europoslancům ve Štrasburku své plány na financování ochrany klimatu v rámci EU a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Jejich součástí je i tzv. „Fond pro spravedlivý přechod“ na uhlíkově neutrální EU, který ochrání před ekonomickými dopady země závislé na spalování uhlí – včetně České republiky.

Podle uniklých informací by tento Fond měl v rámci budoucího rozpočtu EU (který ovšem ještě neexistuje) disponovat mimo jiné 7,5 miliardy eur „čerstvých peněz“. Média ale spekulují, že by se tyto peníze měly v rozpočtu pouze přesunout z Fondu soudržnosti (koheze). A to se řadě členských zemí včetně České republiky asi nebude líbit.

Rovný bilion eur (26 bilionů korun) by měla EU v příštích deseti letech podle šéfky EK Ursuly von der Leynové investovat do tzv. Evropského zeleného údělu na ochranu klimatu. Podle výkonného místopředsedy EK Valdise Dombrovskise bude navíc ročně potřeba zhruba 260 miliard eur, aby mohly „být financovány projekty udržitelné energie napříč EU“.

Součástí Zeleného údělu je ambiciózní cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, k čemuž se v prosinci 2019 zavázaly všechny členské země EU kromě Polska.

Aby tento přechod zvládly i regiony, které jsou dosud částečně závislé na spalování uhlí a jejich technologická úroveň a finanční zdroje jsou nižší, vznikne tzv. Mechanismus pro spravedlivý přechod, který by měl disponovat až 100 miliardami eur ročně (2,6 bilionu korun) a bude financován jak z unijních zdrojů, tak i z privátních peněz investorů.

Mechanismus – a jeho finance – budou rozděleny na tři části: