Proč často nepoznáme, když nám někdo blízký lže? Návod, jak z toho ven, má tři části

Zažili jste to zřejmě v životě také. Rozeznat lež cizího člověka je mnohem snazší než poznat, když vás klame někdo blízký. Zpětně si dokážete vybavit varovná znamení bez problémů, tak jak to, že je nevidíme, když se dějí? Velmi zajímavou odpověď na to přináší dvě knihy, které nedávno vyšly.