Střelec popsal, jak zavraždil Kuciaka a jeho snoubenku. Kočner a Zsuzsová odmítli vypovídat

„Chci se omluvit poškozeným za újmu, kterou jsme jim způsobili, nic to nedokáže napravit. To, že jsem je vídal v televizi a viděl jsem jejich bolest, mě přinutilo vypovídat o tom, co se stalo. Je mi to líto, ale nedokážu to nijak odčinit,“ začal svou výpověď v pondělním hlavním líčení jeden z obžalovaných, Miroslav Marček.

Po Zoltánovi Andruskóovi se jako druhý z pěti obviněných rozhodl přiznat ve věci vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Udělal to několik měsíců po Andruskóovi, který vypovídal ihned po zadržení v září 2018. Marček to policii signalizoval už před několika měsíci, ale přímé prohlášení u soudu je pro řízení podstatná věc.

Hned po omluvě příbuzným začal chladně popisovat, jak v únoru 2018 ve Velké Mači spáchal vraždu s Tomášem Szabóem. Jeho výpověď kopírovala obžalobu, kterou ve věci podal prokurátor Vladimír Turan. Marček řekl, že vraždit chtěli o pár dní dřív, ale jelikož tam byly „další postavy“, otočili se a odešli pryč. Myslel tím Martinu Kušnírovou.

„21. února jsme se vrátili, jeli jsme tam s panem Szabóem Citroënem Berlingo, pěšky jsem prošel kolem hřiště až do domu, tam se nesvítilo, tak jsem počkal v letní kuchyni, trvalo to dost dlouho. Potom se společně vrátili pan Kuciak s paní Kušnírovou. Ještě jsem tam chvíli čekal, než se naskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když slečna Kušnírová šla na toaletu, zaklepal jsem, otevřel pan Kuciak, střelil jsem ho do hrudníku, naneštěstí jsem si všiml, že tam je ještě jedna osoba, ona vběhla do kuchyně a tam