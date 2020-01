Notes: Co můžou mít společného Home Credit a Helena Vondráčková

Úvěrová společnost Home Credit ze stáje nejbohatšího Čecha Petra Kellnera se se zvýšeným mediálním zájmem o své fungování vyrovnává po svém – po projektu Sinopsis zaslala předžalobní výzvu i Českému rozhlasu. Firmě se totiž nelíbí komentář Apoleny Rychlíkové na webu stanice Plus. Home Creditu vadí, že autorka v souvislosti s ním používá výrazy jako lichva nebo predátorské úvěry. Tak uvidíme, jestli Home Creditu tahle PR strategie soudních sporů vyjde, aby nedopadl podobně jako Helena Vondráčková… Zprávu o předžalobní výzvě vůči veřejnoprávnímu médiu přinesli Kuba Zelenka a Lukáš Prchal.

Sociální sítě někdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachty v poslední době tak trochu připomínají komunikaci premiéra Andreje Babiše. Do parády si je vzala marketingová specialistka Zuzana Lebedová. Není to náhoda. Kromě připravované knihy totiž Šlachta uvažuje i o vstupu do politiky. Více v textu Lukáše Prchala.

Fanoušci hlavy státu si možná budou muset ze svých kalendářů škrtnout jeden z důležitých bodů. Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup totiž naznačil, že se názorově rozešel s Milošem Zemanem. Není tak jisté, jestli bude pokračovat jeho pravidelný pořad Týden s prezidentem, v němž spolu Soukup a Zeman pravidelně hovoří. Píše o tom Hanka Mazancová.

Helena Válková oznámila, že nebude kandidovat na post ombudsmanky. Jejímu rozhodnutí předcházelo zjištění, že v 70. letech napsala text společně s prokurátorem Josefem Urválkem, který se podílel na justičních vraždách. Ještě v pátek večer ale stáhnutí kandidatury jasné nebylo a v rozhovoru s Renatou Kalenskou se profesorka Válková zuřivě bránila.

Zločinů z nenávisti se nejčastěji dopouštějí slušní lidé. Vyplývá to ze studie, kterou si nechala vypracovat ombudsmanka Anna Šabatová. Typicky se jedná o dosud netrestané muže středního věku z většinové společnosti. Další poznatky z dokumentu najdete v textu Jany Ustohalové.

Omán v roce 1970 nepatřil k nejrozvinutějším zemím na zeměkouli. Navzdory zásobám ropy měl šest kilometrů zpevněných cest, jednu nemocnici, neexistující vysoké školství a vysokou negramotnost. Sultán Sa’íd bin Tajmúr Ál Sa’íd byl totiž paranoidní a zuby nehty se bránil jakékoliv modernizaci země. Na jeho o víkendu zesnulého nástupce Kábúse, který stát zásadně posunul vpřed, tak jeho poddaní ve srovnání s jeho předchůdcem vzpomínají s výrazně větším vděkem. Více o jeho životním příběhu v textu analytika Asociace pro mezinárodní otázky Matěje Denka.

Od doby, kdy se českým skokanům na lyžích dařilo, uplynula už hodně dlouhá doba. Naposledy se dokázal vyšvihnout Jakub Janda, který v roce 2006 vyhrál Světový pohár. Jenže tohoto úspěchu Češi nedokázali využít. Poukazuje na to bývalý skokan Michal Doležal, který nyní trénuje polskou reprezentaci. „Když se bavím s kolegy z dalších států, vždycky se mě ptají, co se stalo s českým skokem. Navíc u polského týmu jsme dohromady tři Češi, takže se nás v zahraničí ptají, co tam sakra děláme, když máme v zahraničí kvalitní trenéry. Všichni znají naši historii a obrovskou tradici, ale momentálně tomu ta úroveň neodpovídá,“ vadí Doležalovi, který na olympijských hrách v Naganu skončil osmý. Zpovídal ho David Janeczek.

176 lidí zemřelo na palubě ukrajinského Boeingu odlétajícího z Teheránu. Írán se až po několika dnech přiznal k tomu, že letoun sestřelily jeho vzdušné síly. Údajně se mělo jednat o lidskou chybu. Z technického a vojenského hlediska se na zkázu letadla podíval Honza Wirnitzer. Podle zjištěných údajů se zdá, že piloti mohli ještě nějakou chvíli zápasit s řízením a pokusit se o nouzové přistání.

Pozornosti kolegů neušly ani víkendové události na domácí půdě. Bára Janáková a Prokop Vodrážka se vydali do Ostravy, aby tam sledovali Piráty při celostátním sněmu a volbě nového vedení. Staronovým předsedou se ne úplně překvapivě opět stal Ivan Bartoš. V následném rozhovoru uvedl, že jeho stranu může volit až čtvrtina všech českých voličů. Podle politologa Lubomíra Kopečka už ale na strop své voličské podpory narazili.

Australan Toby Downes žije v Česku čtrnáct let. V Sydney bydlel s rodiči blízko lesa, a tak pro něj byly letní požáry v lednu běžnou událostí. V rozhovoru s Janou Ciglerovou nyní popisuje, jak on a jeho krajané prožívají ničivé požáry, které jeho domovinu zasáhly. „Připadám si bezmocný. Víte, já jsem zvyklý na to, že v Austrálii hoří. Sám jsem žil nedaleko lesa, když jsem byl mladší, s požáry jsem vyrůstal. Tenhle je ale výjimečný. Je tak strašný, že bych tam chtěl být,“ říká.

V době, kdy ruský stát seškrtal rozpočty na zdravotnictví a školství, se zvýšily dotace pro přední propagandisty a ruská pseudomédia, píše ve své analýze dezinformací Jakub Kalenský. A kromě větších finančních prostředků získává prokremelská dezinformační mašinerie i nová území.

Krize kolem britského prince Harryho a jeho manželky Meghan není jen osobním sporem. Podle britských médií jde i o důsledek imploze moci v královském paláci. Více v komentáři spolupracovníka Deníku N ve Spojeném království Ivana Kytky.

Je špatně, když politik přijde mluvit do školy? U těch vysokých to žádný zákon neporušuje. Případů politické agitace ve školství by se na základě mediální pozornosti jim věnovaných mohlo jevit hodně, podle dat školní inspekce se ale nejedná o častý problém. Více v textu Honzy Wirnitzera.

V úterním Deníku N najdete:

Pátrání po správcích proruských facebookových stránek

Co konečně pohnulo stavebním zákonem

Fungování eNeschopenek provázejí problémy

Zprávy odjinud:

Na Slovensku dnes začal soudní proces s vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dění celý den sledovala naše kolegyně Monika Tódová. „Chci se omluvit poškozeným za újmu, kterou jsme jim způsobili. Nic to nedokáže nahradit,“ řekl Miroslav Marček, který se přiznal k vraždě novináře a jeho snoubenky.

Pro holding Agrofert jsou dodávky biopaliv pro státní firmu Čepro dost důležité. Ročně by si na nich měl přijít zhruba na dvě miliardy korun. Ale v průběhu několika měsíců se o lukrativní obchod bude soutěžit znovu. A Agrofert kvůli tomu bude muset Čepru prozradit, kdo je jeho skutečným majitelem. A pokud státní firma dojde k tomu, že jejím skutečným majitelem je veřejný funkcionář (tedy Andrej Babiš), můžou firmy holdingu o lukrativní obchod přijít. Informují o tom Hospodářské noviny.

Známé jsou nominace na filmové Oscary. Tahounem letošního ročníku je snímek Joker s 11 nominacemi a úspěch si připsala i studentka pražské FAMU Daria Kashcheeva, jejíž snímek Dcera se dostal mezi pětici nejlepších krátkých animovaných filmů. Za výpravu protiválečného filmu Králíček Jojo byla také nominovaná Češka Nora Sopková. Film režiséra Václava Marhoula se naopak do užší nominace na nejlepší cizojazyčný snímek nedostal.