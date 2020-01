Zdravější a vzdělanější Česko. Ptali jsme se odborníků, co je třeba vylepšit v roce 2020

Začátek dekády svádí k plánování, co by se mělo udělat. Na to, co by v blízké budoucnosti zlepšilo život v Česku, jsme se zeptali desítky odborníků, kteří se zabývají zdravotnictvím, vzděláváním či sociální oblastí. Popsali nám Česko bez segregace, s větší mírou digitalizace a lepším odměňováním za práci.