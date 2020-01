Muž s Michálkovým cejchem naštval „internetové“ piráty. Proč Ferjenčík pohořel

Pirátská víkendová volba se na první pohled nesla na vlně jednoty. Předsedou se stal znovu Ivan Bartoš, kterého chtěla ve vedení naprostá většina členů.

Zajímavější pohled byl na výsledky dvou neúspěšných kandidátů, kteří se snažili staronovému předsedovi postavit – Vojtěch Pikal a Mikuláše Ferjenčíka. Ten se nedostal ani do druhého kola a sám odstoupil i z boje o místopředsednické místo.

Ferjenčík přiznává, že za jeho volebním neúspěchem je mimo jiné snaha o restrukturalizaci Pirátů, která naštvala fundamentální členy. Ferjenčík se podle svých slov snažil stranu zprofesionalizovat, kdy chtěl část pravomocí sebrat celostátnímu fóru (tedy všem členům) a přesunout je na vedení. „Souhlasím s tím, že můj návrh reformy personálního a mediálního odboru, který jsem se pokoušel prosadit někdy v listopadu, mě poškodil ve volbě předsedy,“ řekl Deníku N Ferjenčík.

Spor se dá zjednodušeně popsat následovně – Ferjenčík a část strany by si přáli, aby personálie a mediální výstupy strany řídilo její vedení. To by tak mohlo vybrat třeba manažera mimo stranu, který by se mohl efektivně věnovat řízení. Tvrdé jádro strany však