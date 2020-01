Chceme v Česku naše kulturní centrum, říkal čínský ministr Staňkovi. Černínský palác nic takového neplánuje

Čína se snaží vytvořit silnější vazby s Českem, ne vždy o to ale mají zdejší politici zájem. Peking už se například několik let marně snaží v Praze otevřít svůj kulturní institut.

Otevření institutu v Praze prosazoval loni v dubnu čínský ministry kultury Luo Šun-kang při schůzce se svým českým protějškem Antonínem Staňkem (ČSSD).

„Čínský ministr uvedl, že má čínská strana zájem na dalším rozvoji kulturních vztahů s ČR. K zintenzivnění kulturních kontaktů by přispělo zřízení Čínského kulturního institutu v ČR, o jehož otevření usiluje čínská strana již několik let. Zmínil zájem o českou kulturu a literaturu a hovořil také o velkém počtu turistů, kteří do ČR cestují,“ píše se v depeši českých diplomatů z Pekingu, kterou má Deník N k dispozici.

Ministerstvo zahraničí zájem Číny o otevření institutu