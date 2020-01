Asteroidy: Braňme se, než bude na všechno pozdě

Dejme tomu, že astronomové odhalí asteroid o průměru 300 metrů na kolizní dráze se Zemí. Do srážky zbývá dle propočtů pět let. Co můžeme udělat pro to, aby se objekt s modrou planetou nestřetl? A jak se dá využít touha po zisku pro zvýšení našeho bezpečí?