Tak dlouho se spravuje cizí Facebook, až se ucho utrhne

Možná si toho při běžném prohlížení Facebooku ani nevšímáte, ale na této sociální síti se rozlišují osobní profily – to je ta stránka, kterou má pro sebe každý, kdo si zařídil na Facebooku účet, kam zapisuje své příspěvky – a potom tzv. Pages, česky Stránky. Ty nejsou svázány s osobním profilem. Zřizují si je firmy, celebrity, politici, zájmové skupiny, média. Například naše noviny mají také takovou facebookovou Stránku.

Na Stránky může vkládat jejich jménem příspěvky ten, kdo má administrátorská práva. Při pohledu zvenčí se nedozvíte, kdo to je. Příspěvky na naší Stránce jsou podepsány jako „Deník N“ a vy se nemůžete podívat, který z redaktorů tam zapsal který z nich.

To platí za normálních okolností. V pátek se však stalo, že po několik hodin provozoval Facebook svůj programový kód s chybou, která umožnila spatřit, kdo je administrátorem které stránky. Rychle se to rozneslo. A než Facebook chybu opravil, všichni, koho to zajímalo, pilně hledali a prohlíželi. My rovněž; svá zjištění jsme postupně publikovali. Některá jsou nepřekvapivá, jiná zajímavější.

Aby nám pana premiéra neprokoukli

Nejvíc se diskutuje o odhalení