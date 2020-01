Válková nemůže být ani zmocněnkyně pro lidská práva, tvrdí část radních. Herman je smířlivý: Snažila se to odčinit

O osudu Válkové v radě se spekuluje poté, co kvůli textu napsanému s prokurátorem Josefem Urválkem odmítla po kritice nominaci na ombudsmanku. Její rezignaci na post zmocněnkyně vlády pro lidská práva by uvítal ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), podle jeho názoru by to byl logický krok.

„Pokud v té funkci bude pokračovat, bude se více věnovat své obhajobě než samotnému fungování úřadu. To podle mě bude komplikovat chod celé agendy. Takže to (premiérovi) navrhnu, ale hnutí ANO má ve vládě většinu, proto pokud se premiér rozhodne paní Válkovou ve funkci držet, sociální demokracie nemá sílu na to, aby ji z funkce odvolala,“ shrnul v pondělí ráno Hamáček.

Právě osud Válkové ve funkci zmocněnkyně na svém pondělním zasedání řešila také vláda, premiér to na program jednání zařadil jako poslední bod. Deníku N to potvrdil mluvčí Úřadu vlády Vladimír Vořechovský. Nakonec ale o tom, jestli Válková skončí, nehlasovala. Podle informací ČTK navíc Válková odmítla funkci opustit sama.

Válková by měla skončit například podle Huberta Smekala z Masarykovy univerzity v Brně, který v radě sedí za odbornou veřejnost. I jemu vadí způsob, jaký se bývalá ministryně spravedlnosti k celé záležitosti postavila.