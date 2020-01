Studio N: Co jsme odhalili díky bezpečnostní chybě na Facebooku

Páteční bezpečnostní chyba Facebooku dovolila na pár hodin nahlédnout do pozadí facebookových stránek, které nemusí a většinou ani nejsou svázány s konkrétním člověkem. Redakce Deníku N tak zjistila, kdo konkrétně stojí za statusy politiků, firem a dalších zájmových skupin. Co se stalo a na co jsme díky tomu přišli, vysvětluje Petr Koubský.