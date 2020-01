Staronový šéf Pirátů Bartoš: Máme kam růst. Voliče máme i v ANO, stranický tisk ale Pirátskými listy nepřebijete

Nebojíte se, že budete vyčerpaný, když vás Mikuláš Ferjenčík nevystřídá, jak říkal po své nominaci?

Bral jsem vyjádření Mikuláše Ferjenčíka s rezervou. Na mé práci je vidět, že nedostatkem energie netrpím. Musím navíc říct, že se mi docela nakopl sportovní život, protože jsem před půl rokem začal každý den chodit v půl sedmé cvičit, což mi hodně prospělo.

Možná to myslel i jako nějaké odtržení od reality. Přeci jen stranu vedete dlouho.

Nemyslím si, že bych ztrácel vazbu na to, co se ve společnosti děje. Jsem schopný vyjet do nějakého malého města řešit problematické situace. Právě to vám dává potřebný rozhled, díky kterému se člověk neuzavírá. Vojtěch Pikal použil termín zapouzdření – k tomu u Pirátů nedochází a já doufám, že u mě také ne.

Máte za cíl mít desetinásobek současného počtu krajských zastupitelů. Míříte tedy ke stovce. Bude méně než 90 mandátů neúspěch?

Myslím, že uspějeme. Vždy jsme si dávali velké cíle, ambiciózní, ale střízlivé…

U voleb do Evropského parlamentu jste řekli, že získáte 20 procent hlasů, což se nestalo.

To procento odpovídá zhruba třem stům tisícům hlasů při standardní volební účasti, což by stačilo na druhé místo a čtyři europoslance. Účast byla vyšší, za což jsem rád. Měli jsme nakonec 330 tisíc hlasů, což ale stačilo jen na tři posty. Trefili jsme se v počtu lidí, ale bohužel to nestačilo na náš cíl.

Co by tedy byl neúspěch v letošních volbách?

Kdybychom nedosáhli zhruba té stovky. Dnes jsme představili krajské lídry, vzniklo i jádro krajského programu. Za svůj úkol jsem zdůraznil, že musíme jít cestou maximální podpory krajských týmů, takže věřím, že to dáme.

Kdybyste měli méně, vyvodíte z toho osobní zodpovědnost?

Předsednictvo je kolektivní orgán a úspěch strany nezáleží jen na něm. Já jsem hovořil o tom, že strana šla nahoru a moje působení tomu, myslím, výrazně pomáhá. Vyvození politické odpovědnosti je