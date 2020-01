V Ostravě nepřekvapivě vyhrál Bartoš. Chce dostat Piráty do vlády

Žádný šok nepřineslo celostátní fórum Pirátské strany. Post předsedy s 92 procenty hlasů obhájil Ivan Bartoš a do druhého kola se spolu s ním poměrně těsně dostal místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Ten se pak dalšího boje o vedení strany vzdal. Podle Pikala se ale hlasováním rozhodlo i to, že by se měli Piráti zabývat především vnitřním fungováním strany, než řešit další růst.