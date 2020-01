Notes: Co se všechno stane, když se mistr Facebook utne

Z naší produkce

Chybička se vloudila. Facebook se dnes potýkal s velmi neobvyklou závadou – několik hodin mohl kdokoliv zjistit, kdo spravuje konkrétní stránky. Objevila se tak nečekaná možnost dohledat řadu velmi zajímavých informací:

Jakub Zelenka popsal další nitku mezi agenturou C&B a projektem Sinoskop v kauze „racionalizace“ diskuse o Číně.

Některé facebookové stránky správci urychleně zneviditelňovali, aby nebylo možné jejich jména odhalit. Stalo se tak i v případě Facebooku premiéra Andreje Babiše, jak si povšiml Lukáš Prchal.

Vaší pozornosti doporučuji také dva články, které se v širší perspektivě věnují aktuální americko-íránské krizi:

Zákon odplaty. Zabití Kásema Solejmáního bylo v předchozích dnech popsáno ze všech stran – převážně však z pohledu politiky, mezinárodního práva či vojenství. Adéla Skoupá a Michael Švec po e-mailu vyzpovídali odborníka na válečnou etiku Františka Burdu. Podle něj byl Solejmání nepochybně negativní postavou, o útoku však má pochybnosti. Všímá si také obecné fascinace agresivitou a zbraněmi i „ikonizací emočně oploštělých hrdinů akční mainstreamové kultury“.

Taktika mrtvého brouka. Írán se ve vojenské síle nemůže se Spojenými státy samozřejmě měřit, svůj arzenál ale v posledních letech výrazně posílil a umí s ním šikovně zacházet. „Pravděpodobnější než spektakulární údery drahými trumfy pro závody ve zbrojení mohou být útoky, při nichž Írán citlivě zasáhne ekonomiky klíčových amerických spojenců, zároveň ale bude moci uplatnit koncept ‚hodnověrného popření‘,“ nastiňuje Jan Wirnitzer.

Kanada truchlí. Čím dál více se zdá pravděpodobné, že za pád ukrajinského letounu může Írán, byť ten pochybení odmítá. Zatím není jasné, zda Teherán stroj sestřelil úmyslně. Podle íránských úřadů může vyšetřování trvat dva roky, zmiňuje ve svém textu Kirill Ščeblykin.

Studio N: Zahraničnímu dění se věnuje i dnešní podcast – Filip Titlbach si povídal s redaktorkou zahraniční rubriky Magdalenou Slezákovou o ničivých požárech v Austrálii. Součástí je i rozhovor Jany Ciglerové s Australanem Tobym Downesem.

Wir schaffen das? Jan Moláček se v komentáři pozastavuje nad cifrou 675 miliard korun – právě tolik nás podle premiéra bude stát dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky. „Nejvážnější problém Česka ale není v tom, že Babiš tahá čísla jako králíky z klobouku a prodavači strachu z nich vyrábí výhodný obchodní artikl. Země přichází o budoucnost kvůli neschopnosti kohokoliv ze svých lídrů vnímat výzvu zbavit se fosilní ekonomiky jako šanci,“ píše autor.

Počítání bez čísel. A máme tu jedno retro: Petr Koubský rozebírá návrat analogových počítačů, „jeden z nejzajímavějších dnešních trendů ve výpočetní technice“.

Přehlušit vřavu. Sociolog Daniel Prokop patří mezi ty odborníky, kteří i komplikovaná témata umí vysvětlit srozumitelně a v souvislostech. Nyní vydává knihu Slepé skvrny, o které si s ním povídali Filip Zajíček a Kirill Ščeblykin. V rozhovoru řeší velké rozdíly mezi regiony v Česku, zbytečné plýtvání veřejných peněz i české autostereotypy.

Ambiciózní parta(j). Piráti, kteří o víkendu volí svého předsedu, se v posledních letech stali stabilní součástí domácí politické scény. Vystupují jednotně, nemají moc skandálů a jejich volební preference se drží vysoko, hodnotí ve své analýze Jan Tvrdoň. Podle politologa Lubomíra Kopečka ale strana už dosáhla svého stropu.

Koloběžky z centra ven. Pokud vás iritují sdílené elektrokoloběžky v centru Prahy, zřejmě oceníte záměr první městské části. Ta chce tato sdílená vozítka z pěších zón vyhnat. Firma Lime, která jich má v ulicích nejvíce, však protestuje a mluví o diskriminaci.

Hrrr do vody! Zatímco v Praze lezou do Vltavy o Vánocích většinou desítky až stovky lidí, v Nizozemsku se noří do Severního moře, jezer, řek a kanálů desetitisíce plavců. Proč jsou Nizozemci tak náruživí otužilci, z místa vysvětluje Markéta Boubínová. Zda i ona na vlastní kůži okusila ledovou mořskou vodu, neprozradila.

Zaujalo nás jinde

Zemřel spolutvůrce Hoří, má panenko. Ve věku 86 let zemřel Ivan Passer, scenárista filmů Lásky jedné plavovlásky či Hoří, má panenko, uvedl server Variety. Blízký spolupracovník Miloše Formana natočil i snímek Intimní osvětlení.

Vosková pomsta. Londýnské muzeum voskových figurín Madame Tussaud podle CNN odstranilo ze svého sousoší královské rodiny Meghan a Harryho. Učinilo tak poté, co se manželé rozhodli „odpojit“ od královské rodiny.

Plochodrážní legenda. V 55 letech zemřel závodník na ploché dráze Roman Matoušek, informoval Kladenský deník. Mistr Evropy na travnaté dráze z roku 1987 závodil i za britské týmy Ipswich Witches nebo Sheffield Tigers.

Za celou redakci vám přeji pěkný víkend.