Kanada truchlí po mrtvých z ukrajinského letu. Írán odmítá vinu za sestřelení

Studenti, svatebčané, akademici zahynuli při letu z Teheránu do Kyjeva. Let PS752 ukrajinské společnosti UIA z Teheránu vzlétl ve středu po šesté ráno místního času směrem na Kyjev, ale do svého cíle nedoletěl.

Letadlo krátce po vzletu explodovalo nedaleko teheránského letiště.

Na palubě zemřelo 176 pasažérů. 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců a také občané Švédska, Velké Británie a Německa. Velká část Kanaďanů byla íránského původu, případně měla občanství obou zemí.

Kanaďané íránského původu navštívili starou domovinu a byli na cestě zpět do Toronta. Kyjev byl pro ně přestupní stanicí.

Původní verze, že za pád letadla mohla technická závada, se včera zhroutila.

„Někdo mohl udělat chybu“

Včera odpoledne přinesl americký Newsweek zprávu s odkazem na zdroje v Pentagonu, podle kterých ukrajinské letadlo sestřelila raketa íránské armády. Po chvíli se k němu přidala další média.

Deník New York Times pak přinesl videozáznam, který ukazuje okamžik, ve kterém bylo letadlo podle analýzy deníku