Co se sakra stalo s českým skokem na lyžích? ptají se trenéra Doležala, který válí v Polsku

V Polsku zažívají zlaté skokanské časy. Po vítězstvích Kamila Stocha na Turné čtyř můstků z let 2017 a 2018 navázal na svého reprezentačního kolegu na začátku týdne Dawid Kubacki, který těsně před třicítkou oslavil svůj největší úspěch v kariéře.

Za vzestupem polských skokanů stojí také Doležal, který u tamní reprezentace působí od roku 2016, kdy si ho jako asistenta vybral Rakušan Stefan Horngacher. Po odchodu k německé reprezentaci ukázal šéf svazu Małysz na Doležala, který je dnes u našich severních sousedů pro sportovní fanoušky známou tváří.

