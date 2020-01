Nejsem řezník, ale bude o mně slyšet, říká Vondra, který chce zpět do vedení ODS

Po osmi letech se europoslanec a politický matador Alexandr Vondra rozhodl znovu kandidovat do vedení ODS. Má pocit, že strana by měla přeřadit na vyšší rychlost, komunikovat rázně a otevřeně a neměla by se bát střetů. Vadí mu, že ODS pozapomněla na zdravotnictví a sociální politiku, jeho tématem je ale životní prostředí. Vondra se obává, že ani eliminace emisí nezabrání klimatické změně. Na druhou stranu připomíná, že sucho a teplo bylo už za Karla IV.

Proč jste se nakonec rozhodl kandidovat na místopředsedu ODS?

Mám hodně nominací z celé republiky. Původně jsem o tom neuvažoval a nikde jsem se ani o nominaci neucházel. Dokonce jsem ani nejezdil na krajské sněmy. Byl jsem jen na svém domovském v Ústí. Jde to zespoda, tak jsem dal stranou vlastní pochybnosti, protože není jednoduché zvládat to s mandátem v Evropském parlamentu. Vzdávat se ho určitě nechci, protože když se tam člověk dostane, byla by to neúcta. Přes Vánoce jsem se rozhodl, že na nabídku kývnu, protože tu stranu mám rád. Když si myslí, že můžu pomoct, pokusím se o to. Ale je otázkou, jestli budu zvolený.

Vaše jediná pochybnost byla, jestli se to dá zvládat, nebo jste zvažoval ještě něco?

Už jsem starší člověk. Na někoho můžu působit jako bručoun.

Jak si vysvětlujete, že jste dostal tolik nominací? Je ve straně poptávka po staronových tvářích?

To asi není poptávkou po staronových tvářích. Možná je poptávka po razantnějším způsobu vyjadřování. Politika není jenom poezie, je to občas i tvrdý střet.

Pan předseda Petr Fiala je tedy spíš na tu poezii?

Ne, tohle jsem nechtěl říct. Petra Fialu uznávám, vrátil straně vážnost, důstojnost, dal ji do pořádku. A za to mu patří velká úcta. V počátcích se tohle samozřejmě muselo dělat s rozvahou a zodpovědně.

Máte tedy pocit, že ve vedení strany není dost rázných lidí?

Myslím, že lidé, kteří říkají, abych do toho šel, to dělají na základě mého vyjadřování a postojů, které dlouhodobě zastávám. Rozhodně nebudu své názory uhlazovat nebo měnit. Budu říkat, co říkám stále.

Někteří komentátoři váš možný návrat do čela strany spojují s její personální vyprázdněností. Co byste na to řekl?

Musíme do politiky chodit s větším množstvím témat. Tady máme deficit. Strana se dala do pořádku a zbavila se mnoha lidí, kteří ji stahovali do suterénu.

Koho máte konkrétně na mysli?

Když jsou v suterénu, není nutné skákat na jejich hrobech. Tahle důležitá operace se provedla, bylo to správné a bylo to nutné.

Ale je tedy ve vedení strany dost výrazných osobností? Třeba váš starosta Řeporyjí Pavel Novotný teď hodně zaujal veřejnost. Je jedním z těch, které byste si ve vedení strany představil?

