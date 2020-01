Na scénu vstupuje zákon odplaty. Nákazu násilím si ani nepřipouštíme, říká odborník na válečnou etiku o íránské krizi

Nejprve obecně – jak z etického hlediska vnímáte usmrcení íránského generála Kásema Solejmáního? Někteří politologové tento útok hodnotí jako velmi nestandardní, podle jiných komentátorů by Trumpovi měl být celý svět vděčný, že nás zbavil krvelačného tyrana a teroristy.

O tom, že figura Solejmáního je značně problematická, nemůže být pochyb. Na druhou stranu je zde několik otazníků. Podobně negativních postav s vysokým podílem na státní moci nalezneme v různých částech světa pravděpodobně desítky, ne-li stovky. Je vůbec myslitelné představit si, že bychom proti nim také zasáhli podobným způsobem, jako tomu bylo v Solejmáního případě? A pak je zde skutečně bezprecedentní narušení principů mezinárodního práva, a to ještě na území třetího státu, který se nota bene politicky, kulturně a nábožensky ocitá v krajně nestabilní situaci ohrožující celý region. V tomto bodě se shoduji jak s Karlem Schwarzenbergem, tak s Lubomírem Zaorálkem.

Jak vlastně máme tento akt nazývat – šlo o popravu, zabití, vraždu, likvidaci?

Osobně bych se spíše přikláněl k měkčí klasifikaci. Vidím totiž větší problém v důsledcích tohoto činu než v činu samotném. Znovu bych zdůraznil, že Solejmáního profil je za hranicí přijatelnost. Patrně má na svědomí velké množství lidských obětí a zcela jistě se podílel na válečných zločinech.

Nicméně z hlediska obecných principů již tak dost křehké konstrukce mezinárodně právních vztahů se jedná o neobyčejně nebezpečný a destabilizující čin. Nesmíme zapomínat, že ve chvíli, kdy dojde ke střetu, již nelze hovořit o rozdělování pozic na kladné a záporné. Maximálně můžeme mluvit o komparativní spravedlnosti (koncept, který tvrdí, že žádná válečná strana není na straně spravedlnosti či nespravedlnosti, pozn. red.), která je navíc analyticky velmi náročná, extrémně obtížně zprostředkovatelná pro veřejnost, a především je téměř bezmocná vůči emoční nákaze. Proto je vlastně každý spouštěcí akt tak závažný a nelze ho podceňovat.

Nevím ale, k čemu přesně došlo, neznám dostatečně do hloubky všechny relevantní informace nutné k posouzení.

Vzpomenete si na srovnatelné případy v historii? Myslím tím likvidaci jednoho vysokého představitele státu nařízenou jiným vysokým představitelem státu, aniž spolu ty státy byly ve válečném stavu.

Ano, nějaké analogie mne přirozeně napadají, ale současně všechny pokulhávají, protože mají zcela odlišné historické, kulturní a geopolitické kontexty. Navíc analogie jsou nebezpečné, protože vedou k redukcím, interpretacím a závěrům, které mají tendenci se ukotvovat a šířit dál.

Tyto historické příklady totiž měly následky a vývoj, který už známe. Ve chvíli, kdy se k něčemu upneme, zesilujeme tendenci k opakování, aby se to, čeho se obáváme, stalo skutečností.

Je ale pravda, že klasické hranice pro identifikování toho, kdy jsme s někým ve válečném stavu a kdy ne, se poněkud rozmlžily. Vstoupili jsme do éry asymetrických konfliktů a především do éry hybridních a zástupných válek.

V internetových debatách se objevuje srovnání vraždy Solejmáního s atentátem na Heydricha. Vidíte mezi těmito případy podobnost?

Ano, to srovnání se nabízí, ale podobná srovnání před tím, než se obě srovnávané události stanou minulostí, ke které bude možné zaujmout dostatečný odstup a nadhled, jsou tak trochu pastí.

V posledních letech se řešily dva případy, kdy jeden stát s největší pravděpodobností spáchal atentát na území jiné země. Šlo o bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a nově o Gruzínce Zelimchana Changošviliho, kterého zřejmě ruské tajné služby zavraždily v Berlíně. „Při jednom z útoků, na nichž se podílel, zemřelo 98 lidí. Byl jedním z organizátorů explozí v moskevském metru,“ řekl k tomu ruský prezident Putin. Lze tyto útoky srovnávat s tím, co se stalo v Iráku, nebo jde o něco zcela jiného?

Srovnat lze téměř cokoliv, ale v duchu výše řečeného bych se srovnáním spíše vyhýbal. Tím vůbec nechci zlehčovat nebo zpochybňovat závažnost podobných činů a narůstající tendenci posouvání hranic nepřípustnosti ze strany ruské administrativy.

V případě Solejmáního nešlo o soukromou osobu či agenta, ale o vysoce postaveného představitele jiného státu. Může toto být prostředek, jak dát třeba Íránu najevo, že jeho jednání je z pohledu USA skutečně nepřijatelné?

Popravdě, nejsem si jistý. Byl bych zdráhavý vyslovovat nějaké radikální soudy na jednu nebo na druhou stranu, protože nevíme, jakými důkazy byly argumenty pro provedení podobného činu podloženy. Je zde jedna, dokonce jediná možnost souhlasu s takovým činem – to ale nemluvíme o formě a způsobu, jen o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti útoku na vysoce postaveného představitele státní moci –, a tou je případ preemptivní nutnosti útoku.

Co to znamená?

To znamená rychlým a neohlášeným útokem předejít naprosto neodvratnému útoku na vlastní zemi. Vzhledem k tomu, že o akci rozhodoval Donald Trump bez souhlasu partnerů v rámci NATO a bez mandátu OSN, jediným přijatelným důvodem mohl být v tomto případě pouze neodvratný útok na USA nebo jeho vojenské posádky, nikoliv na jiné země.

Platí princip, že čím je menší počet odpovědných osob, tím větší musí být míra jistoty důkazů a jejich kontrola. Co přesně stojí za útokem na Solejmáního, ale nevíme a bojím se, že se to ani nedozvíme. Můžeme jen hypoteticky usuzovat.

Čistě teoreticky je zde tedy možnost neodvratného útoku ze strany Iránu bez možnosti ji ze strany USA řešit diplomatickou a politickou cestou. Důkazy pro to by ale musely být hodnověrné, mimo jakoukoliv pochybnost.

Jak to myslíte?

Preventivní útok podpořený nejistými, nedostupnými a nekontrolovatelnými důkazy na základě principu vhodnosti nebo principu volby menšího zla je nepřijatelný. Máme zde varovně neblahou zkušenost z 5. února 2003, kdy americký ministr zahraničí Colin Powell předložil Valnému shromáždění OSN údajné důkazy výroby zbraní hromadného ničení v Iráku a důkazy pro kontakty irácké vlády a teroristických organizací. Ani ne čtrnáct dní nato inspektoři OSN mise UNMOVIC a generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii předložili Radě bezpečnosti OSN svou zprávu, která žádný důkaz o výrobě jaderných, biologických a chemických zbraní neobsahovala. Přesto americký prezident 19. března 2003 vydal rozkaz k zahájení útoku na Irák.

A to nemluvíme o porušení etických kritérií útoku, jako je kritérium poslední možnosti (podmínka, že k válce by mělo dojít až po vyčerpání všech ostatních mírových řešení, pozn. red.) nebo kritérium naděje na úspěch (zahrnuje propočet pravděpodobnosti, že bude úspěšně dosaženo cílů, kvůli kterým byla válka zahájena, pozn. red.) reflektované až nepochopitelně optimisticky.

Důsledky tohoto rozhodnutí neseného nedostatečnou a nekompetentní etickou rozvahou sklízíme dodnes. Ostatně také útoku na generála Solejmáního nelze porozumět bez kontextu vývoje takzvané „války proti terorismu“, zvláště ne bez kontextu vývoje situace po vstupu spojeneckých vojsk do Iráku.

Byla ještě cesta k jednání?

USA čin vysvětluje tvrzeními: „Solejmání byl největší terorista od dob Usámy bin Ládina. Zabil víc Američanů než kdokoli jiný od té doby.“ „Byl extrémně nebezpečný.“ „Nepřítel USA.“ „Stínový vůdce Íránu.“ I kdyby to nebylo přehnané, byly by to dostatečné argumenty, které zabití čelního představitele jiného státu ospravedlňují?

Ospravedlnění činu se váže na váhu a relevanci důkazů, na otázku, zda byly skutečně vyčerpány všechny jiné možnosti než ozbrojený útok, zdali opravdu už žádná cesta k jednání nebyla možná a podobně. Ty nálepky se zdají být přehnanou a atraktivní zkratkou.

Nakolik byl Solejmání skutečně tím nejnebezpečnějším hybatelem, nedokážu odhadnout. Z toho, co vím a jak se mi to jeví, mám pocit, že je jeho vliv poněkud nadhodnocován a mytizován. S tím se setkáváme u všech válečných narativů. Je až zarážející, jak intenzivně v sobě všechny válečné narativy nesou diskurz inkarnace metafyzického zla do nějaké osoby nebo skupiny. Geniálním způsobem na to ve své poslední velké práci Battling to the End naráží René Girard.

Například Karel Schwarzenberg označil čin za porušení mezinárodního práva, řekl, že jsme se nakazili terorismem. Lze to tak vnímat?

Bohužel musím souhlasit. A to nejen s první částí teze, ještě závažnější mi přijde její druhá část. Obecně můžeme sledovat stoupající trend kontaminace společenských vztahů slovní i mimoverbální agresivitou, fascinace agresivitou, fascinace zbraněmi, bojovým uměním, ikonizace emočně oploštělých hrdinů akční mainstreamové kultury a podobně. To vše jsou jen příznaky zesilující se vlny mimetické (napodobující, pozn. red.) nákazy formami násilí, které každodenně konzumujeme.

Ve chvíli, kdy se do sebe nepřátelské strany zaklesnou, vzájemná nákaza negativními emocemi se začíná zintenzivňovat a zrychlovat. Z nepřátel se stávají mimetičtí dvojníci. To může dospět až do bodu, kdy se jeden druhému podobají k nerozlišení.

Vidíme to téměř po každé válce. Tam, kde se zdálo, že proti sobě stálo dobro a zlo, reprezentanti světla a reprezentanti temnoty, se nakonec vždy ukáže, že na obou stranách docházelo k velmi podobným nelidským zvrácenostem. To se ale děje i v každé eskalaci napětí a krizi, i když v méně intenzivní podobě, než jak je tomu na vrcholu válečné lítice.

Takzvaná válka proti terorismu má podobných krizí nerozlišení celou řadu. Z hlediska aktéra sílí pocit naprosté odlišnosti od druhého, zatímco z hlediska vnějšího pohledu někoho třetího, nestranného, narůstá problém jednoho od druhého rozeznat.

K útoku došlo na území cizího státu. Spojené státy v minulosti argumentovaly tím, že stát, který je ohrožen neakceschopností jiné země, může na jejím území použít sílu bez jejího svolení. „Podnikli jsme kroky k tomu, abychom válku zastavili, a nikoli rozpoutali,“ řekl den po útoku Trump novinářům. Lze to tak brát?

Teoreticky tu taková možnost je. Jedná se o to, že i pasivní spolupráce nebo netečnost státu vůči nějakému agresoru nebo teroristické skupině vede k tomu, že se pasivní stát formálně dostává na úroveň agresora. Tak tomu bylo v případě neschopnosti Afghánistánu čelit rozšiřování vlivu a moci Al-Káidy a Talibanu na svém území. Domnívám se však, že tak daleko to v Iráku nedospělo. A i kdyby k tomu někdy v budoucnosti došlo, pak by případný útok USA na území třetího státu musel doprovázet splnění všech základních kritérií pro etické ospravedlnění možnosti použít sílu v intenci spravedlivé obrany, jako je princip proporcionality (pokud válka přinese větší utrpení, než jaké vyplývá z jejího nezahájení, k bojům by se přistoupit nemělo, pozn. red.), princip poslední možnosti, princip legitimní autority, princip hodnověrnosti důkazů a princip reálné naděje na úspěch.

Írán v odplatě zasáhl balistickými raketami dvě americké základny v Iráku, žádného vojáka ale nezabil. Byla tato odveta očekávatelná? Jak ji vnímáte?

To, čemu říkáme odveta, je teprve počátek řetězení důsledků, které nás čeká. Ve hře je stále ona nákaza emoční vlnou rozhořčení, která neprochází jen Blízkým východem, ale i západní společností. Lidé jsou vnitřně ponoukáni k zaujímání zjednodušených krajních pozic. Sugestivita událostí je doslova strhující a má ohromnou sílu. A co víc, podléhání sugesci si lidé běžně vůbec nepřipouští. Být ve vleku sugesce s sebou totiž nese nevědomí nebo pozapomenutí na to, že tu vůbec nějaká sugestibilita, která nás vede k napodobování, je přítomná. Napodobování vyvěrá ze sugesce. To je ta nákaza násilím, o které jsme hovořili výše.

Aniž si to uvědomujeme, přivlastňujeme si jednání a myšlení druhých, které nám bylo vsugerováno emoční vlnou, a zapomínáme, že to, co cítíme, vnímáme a myslíme, pochází od druhých. Máme přitom pocit, že to vše se v nás zrodilo nezávisle, autonomně. A to i v případě, kdy už jednáme jako automaty. Obávám se řetězce odvet. Na scénu vstupuje zákon odplaty, rival se stává vzorem. Jsme na něj až fixováni, hypnotizováni jeho jednáním. A on naším.