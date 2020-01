Bartoš chce zdesetinásobit krajské mandáty a směřovat do vlády. Podle experta jsou už na maximu

Přestože Pirátům po nečekaném úspěchu ve volbách 2017 předpovídala řada lidí rychlý rozpad, realita je zcela jiná. Pirátský klub ve Sněmovně vystupuje jednotně a sebevědomě, neztratil na rozdíl od ODS nebo SPD žádného poslance. Jednota pirátského poslaneckého klubu vynikne také v kontrastu se sociální demokracií, jejíž sestava se potýká tu s rebelií Jaroslava Foldyny, tu s kritikou Antonína Staňka.

Piráti se sice jako opoziční strana nemohou pyšnit tím, že by ve velké míře prosazovali své představy, to však není neobvyklé. Neznamená to ovšem, že by rezignovali na předkládání svých zákonů. Strana se soustředí, jak je jí vlastní, na rozšiřování transparentnosti a otevřeného vládnutí.

„Daří se nám nastolovat témata ve Sněmovně a i z opozičních lavic prosazovat programové body, se kterými jsme šli do voleb. Nejsme žádní outsideři, kteří nejsou vidět a přišli si to tam jen odsedět. U svých kolegů ve Sněmovně vidím, jak usilovně na sobě pracují, odborně se vyvíjejí a ty výsledky tam jsou nezpochybnitelné,“ říká pro Deník N předseda strany Ivan Bartoš. Jako příklady uvádí omezení kumulace platů politiků, rozšíření registru smluv o ČEZ či omezení praxe politických trafik ve státních firmách.

Piráti budou na svém fóru vybírat nového předsedu z tria kandidátů. Kromě stávajícího předsedy Ivana Bartoše o nejvyšší stranický post usiluje i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a také poslanec Mikuláš Ferjenčík. Na fóru v Ostravě zvolí také další členy vedení a představí své krajské lídry a také kandidáty do senátních voleb.

„Podařilo se schválit digitální ústavu v podobě zákona o digitální službě, digitální technickou mapu ČR či využití bankovní identity pro komunikaci se státem. Za úspěch považuji, že se nám podařilo prosadit snadnější změnu telefonního operátora, zvýšení minimálního měsíčního limitu pro maminky u rodičovského příspěvku či předejít kolapsu státních maturit, kdy jsme předložili návrh na zachování volby mezi cizím jazykem a matematikou, kterým se vláda následně inspirovala,“ vypočítává Bartoš věci, které se straně podařily prosadit.

Kromě toho vládu jako opozice tvrdě kritizují. Zřejmě nejaktivnější je šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, který se poměrně často dostává do křížku s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), kritizuje ale také další vládní představitele, třeba kvůli Národnímu investičnímu plánu nebo Babišově střetu zájmů. V této věci jsou Piráti celkově velmi aktivní. V loňském roce například vyzvali české úřady, aby dále neproplácely dotace koncernu Agrofert, podle jejich mínění je totiž porušován zákon.

Veřejně je strana viditelná také díky angažmá na pražském magistrátu. Primátor Zdeněk Hřib se svými kolegy se asi nejvíce zapsal do povědomí díky sporu s Čínou. Hřib navštívil Tchaj-wan, na což podrážděně reagoval jak Peking, tak i například Pražský hrad. Čínská strana po roztržce