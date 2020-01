Jsou náklady na zelenou ekonomiku vyhozené peníze, či dobrá investice? Vtip je v tom, že si sami můžeme vybrat

Komentář Jana Moláčka: Každé malé dítě v Česku ví, že nás bude dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky stát 675 miliard. Premiér Babiš to napsal v prosinci na Twitter před odletem do Bruselu, kde se Česko připojilo k cíli EU. Premiér sice svůj odhad nijak nepodložil a nikdo netuší, jak k němu dospěl, ale číslo od té doby žije vlastním životem. Především jako argument odpůrců členství v EU, která nás v jejich rétorice nutí k astronomickému a zbytečnému výdaji.

Babiš sice nemá kouzelnou hůlku Harryho Pottera, po které zatoužil v novoročním projevu, zřejmě však za dlouhých předvánočních večerů nahlížel do křišťálové koule bradavické učitelky jasnovidectví Sibylly Trelawneyové. Jedině tam mohl spatřit vývoj cen surovin, průlomy v technologiích a další faktory, které budou ovlivňovat náklady na zavádění bezkarbonových postupů v energetice, dopravě a dalších oblastech v příštích třech desetiletích, a ty následně odhadnout s přesností na jednotky miliard.

EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj. Některé státy jsou stále proti. Musíme je přesvědčit, s pomocí Evropské komise. Náklady na uhlíkovou neutralitu navíc budou astronomické. Už teď jsme je spočítali na 675 mld. Kč. Chceme, aby to EU zohlednila v příštím rozpočtového období. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 11, 2019

Čísla 675 miliard se okamžitě jako vítaného argumentu chopili propagátoři czexitu. A to způsobem, který dokonale podtrhl absurdnost původního Babišova tweetu .

„To je šílené. To může úplně položit naši ekonomiku,“ bil na Facebooku na poplach Tomio Okamura. O den později se ale předseda SPD musel bít spíš do vlastní hlavy, když si přečetl u ekonoma Lukáše Kovandy, že má jít o roční, nikoliv celkové náklady (Babiš to nespecifikoval). Příležitost nahnat svým fanouškům hrůzu ještě jednou ale samozřejmě Okamura nepominul a původní status – patřičně upgradovaný – recykloval : „Každého občana tento Babišův závazek bude stát tedy 63,5 tisíce korun ročně!“

Nejvážnější problém Česka ale není v tom, že