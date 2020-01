Notes: Skličující obraz z Bohnic, podepsáni Válková & Urválek a jak se z Jaroslava stane Olin

Den Deníku N

Neklid v Bohnicích. Násilí, ponižování, kurtování k lůžku. Oddělení 27 psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích má pomáhat lidem v těžké duševní krizi, ale zkušenosti pacientů popsané na webu Neklid.net kreslí spíš skličující obraz než ruku podanou k pomoci. Což není všechno: problematické oddělení nově vede lékař, jemuž zatím chybí jak atestace z psychiatrie, tak primářská licence. Po stopách znepokojivých zpráv se vydala Iva Bezděková.

Válková netušila, kdo je Urválek. Prezidentovu nominandku na post ombudsmanky a exministryni spravedlnosti Helenu Válkovou konsternovaly „urážlivé a nepravdivé“ zprávy, že v době komunistické hájila pronásledování disidentů a spolupracovala s Josefem Urválkem čili člověkem, který má na kontě desítky zločinů včetně toho na Miladě Horákové. Válková se hájí, že její práci politicky zneužili a že tenkrát nic netušila – včetně toho, „kdo je Urválek“. A kdo je tedy Válková?

Hanka, Linda, Rukopisy. A kdo jsou Češi? „U nás pravda po zákonu svatu, juže prinesechu otci naši v sieže…“ Poznáváte? Dávno tomu, kdy Libušin soud a celý Rukopis zelenohorský slavně objevili jako doklad ještě slavnější české minulosti. Už dlouho převažuje shoda, že oba Rukopisy (zelenohorský i královédvorský) jsou – jakkoli mistrné – padělky. Je tedy možné, po těch už dvě stě letech, vypátrat k věci něco nového a překvapivého? V úctyhodné dvojsvazkové monografii se o to pokusili odborníci z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd a v článku Elišky Černé se dočtete, jak se jim to povedlo.

Kterak princ Harry a vévodkyně Meghan na volnou nohu odcházeli: Ivan Kytka z Británie vysvětluje blesk z čistého nebe neboli zprávu, že šokovaná královská rodina přichází o oblíbeného člena i jeho (možná už ne tak oblíbenou) americkou choť.

Máte poštu, pane premiére: Babišova výzva k „národním konzultacím“ ohledně Národního investičního plánu nasbírala už 150 reakcí, ale skutečné podněty tvoří jen polovinu. Popisuje to Hanka Mazancová, která e-mail rovnou i sama otestovala.

Exekutorům svítá naděje na záchranu byznysu a klientských vazeb: Do sněmovních výborů míří novely zákonů, které mají změnit fungování exekucí. Sázky jsou vysoko, hraje se totiž o klíčový princip volné soutěže, upozorňuje v další ze svých „exekutorských“ analýz Jan Moláček.

V bigbítu mám svobodu, říká violoncellista Olin Nejezchleba v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou. Skoro na chlup stejné příjmení, ale vůbec první setkání – a jak se vydařilo! „Doprovázel jsem i Radůzu v době, kdy začínala. To na nás někdy přišlo i sedm nebo deset lidí! Z toho vyplývá, že sotva z nějaké kapely odejdu, stane se slavnou. Kdo chcete být populární, najměte si mě na dva tři koncerty. Já pak odejdu, a do roka a do dne se neuvěřitelně proslavíte!“

Komentář Michaela Romancova k Trumpově hrozbě ničení kulturních památek v Íránu: „Doufejme, že Kongres prezidentovi neumožní, aby překročil své pravomoci, a pokud jde o světové kulturní statky, tak Donald Trump třeba aspoň dostane chuť podívat se na nějaký film o Indiana Jonesovi. Pak by mu mohlo dojít, jaké nehoráznosti se dopustil.“

Skupování Špindlerova Mlýnu: Spolumajiteli Penty Marku Dospivovi překážel ve výhledu velký hotel, tak ho nechal zbourat a staví novou budovu

Odborník na válečnou etiku: Trump musel vědět o neodvratném útoku, aby bylo zabití generála přijatelné

Záhada „wuchanského zápalu plic“ odhalena. K SARS má blízko, k jeho nebezpečí daleko

Mezi světy. Podivuhodný příběh šlechtičny líčí české dějiny z opačné perspektivy, než je u nás běžné

Nizozemský deník: Mikulášova černá noční můra

Nadáváme na dávky, přitom miliardy mizí v nejasných dotacích a daňových slevách, říká sociolog

Oxfordský profesor: Přichází smrt člověka ekonomického. Chamtivost je odepsaná

. Chamtivost je odepsaná Oceány jako zóna obchodu a války: Kdo se jako první vydal na cestu ke globální dominanci?

Ministerstvo zahraničí posílá dva miliony korun na boj proti požárům v australském státě Victoria. „Zejména chceme podpořit lidi, kteří přišli o přístřeší, ověříme též možnosti podpory protipožární ochrany,“ řekl ministr Tomáš Petříček.

Praha vyzývá veřejnost k pomoci lidem bez domova v období mrazů. Od začátku roku v hlavním městě umrzl šestašedesátiletý muž. V případě, že lidé narazí večer nebo v noci na člověka v nouzi, mají zavolat městskou policii, která nabídne noc v teple.

Čínský vicepremiér Liou Che v pondělí odletí do Washingtonu, aby podepsal první fázi obchodní dohody s USA. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu; o druhé fázi dohody „nemá informace k poskytnutí“.

Ruští občané, kteří od roku 2018 protestují proti stavbě obří skládky u obce Šijes, dosáhli dnes významného vítězství. Nové rozhodnutí soudu může projekt skládky zastavit. Rozhodnutí však následovalo až poté, co se demonstrantů zastal prezident Putin.

Ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany zveřejnila čtyři hlavní verze pádu letadla Boeing 737 nedaleko Teheránu. Jak uvedl tajemník Rady Alexej Danilov, patří mezi ně i střet s neznámým předmětem ve vzduchu, nebo i zásah raketou ruské výroby „TOR“.

Jihočínský Nan-ning jako vůbec první město v Číně zavádí do nemocnic povinné bezpečnostní kontroly včetně detektorů kovu. Cílem je chránit personál před tzv. i-nao neboli „medicínskou melou“, což je slangový výraz pro časté násilí ze strany frustrovaných pacientů a jejich rodin.

A jeden z nejstarších českých časopisů, populárně naučný Vesmír má nového šéfredaktora. Stal se jím vědecký novinář Ondřej Vrtiška. Ve funkci tak nahradí Ivana M. Havla a vedoucího redakce Ivana Boháčka. Časopis začal vycházet už v roce 1871.

Pakliže chcete povečeřet hovězí, neberte si to prosím osobně, ale tahle zpráva za zmínku prostě stojí. V Číně vedli na porážku březí krávu, která doslova prosila o život: klekala si do bláta, odmítala se hnout a naříkala. Ti, kdo ji zamýšleli zabít, se obměkčili a scénu navíc natočili na mobilní telefon, který v Číně nikdy není daleko.

A video se rozletělo internetem, kde dojímalo další a další lidi. Ti nejaktivnější mezi sebou nakonec vybrali peníze, krávu odkoupili a osvobozené zvíře skončilo v chrámu, s příslibem, že ona i její mládě budou žít. Co se stane dál? Jak to bylo, pohádko?