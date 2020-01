Černé skříňky z ukrajinského Boeingu, který havaroval nedlouho po startu z teheránského letiště, byly nalezeny a jsou v dobrém stavu. Podle expertů se tedy nakonec nejspíš podaří zjistit, proč se téměř nové letadlo Boeing 737 zřítilo. Ovšem Teherán odmítl černé skříňky předat americkému výrobci letadla, a to kvůli napjatým vztahům s USA.

Při havárii zemřelo všech 177 cestujících a členů posádky. Podstatná část cestujících byli íránští a kanadští studenti. Kanaďané měli v Kyjevě, kam stroj směřoval, pouze přestoupit na další let do zámoří. Ukrajinské aerolinky si vybrali proto, že nabízejí velmi levné letenky do Asie.

Zatím jsou ve hře tři verze:

technická závada, lidská chyba a útok.

Každá z těchto verzí skýtá ještě celou řadu hypotéz, z nichž některé „atraktivní“ sice kolují po sociálních sítích, ale odborníky byly buď vyvráceny, nebo jsou zpochybňovány.

Na oficiální zprávu o příčinách neštěstí bude třeba si počkat. Černé skříňky navíc zůstanou ve státní laboratoři v Teheránu – Írán je americkému Boeingu odmítá dát, představitelé ukrajinské společnosti budou muset přijet zkoumat záznamy do íránské metropole. Podle Kyjeva už specialisté vyrazili.

Co je možné, co pravděpodobné a co téměř vyloučené: