Na jednání zve Ondráček, Ph.D. Komunista dál užívá titul získaný díky plagiátu, výzvu univerzity ignoruje

Ondráček, který je známý tím, že jako příslušník pohotovostního pluku SNB zasahoval před třiceti lety během Palachova týdne, titul za jménem i nadále uvádí na svých webových stránkách i na stránkách Poslanecké sněmovny. A nadále jej píše i v pozvánkách na jednání sněmovního podvýboru pro policii a soukromé bezpečnostní služby, kterému předsedá.

„Návrh poslanců (…) uvede JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., předseda podvýboru,“ stojí třeba v pozvánce na prosincovou schůzi podvýboru, který Ondráček vede. Titul navíc užívá i na oficiálním profilu na stránkách Sněmovny.

Podle mluvčího Sněmovny mohl požádat o odstranění titulu. „Kdyby o to požádal, už by to