Studio N: Bytová krize jen tak neustane. V Praze zdražují už i paneláky

Ceny panelových bytů v Praze rostou v průměru rychleji než v novostavbách. Zrekonstruovaný panelový byt 3+1 poblíž metra stojí už mezi pěti až šesti miliony korun. Za podobnou cenu se přitom dá v Praze sehnat i stejně velký byt v novostavbě nebo ve staré cihlové zástavbě. Co může za zdražování paneláků a kdo si může vlastní byt dovolit, popisuje redaktorka Iva Bezděková.

A ještě jedno téma. Dočkáme se změny exekučního zákona? Odborníci i politici se shodují na tom, že je to potřeba. Dnes spolu exekutoři soutěží o vymáhání pohledávek na volném trhu. Pomoct by mohla jejich územní příslušnost. Honza Moláček vysvětluje, proč je současný stav problematický a jak by mohla nová pravidla omezit exekutorský byznys.

