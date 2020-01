Babišovi už kvůli investičnímu plánu napsalo 150 lidí, jejich nápady, chválu i kritiku vyřídí mluvčí. Až se dostanou na řadu

Zhruba 150 reakcí už došlo na e-mail, který premiér Andrej Babiš zřídil speciálně pro „národní konzultace“ k Národnímu investičnímu plánu. Jen zhruba polovina z nich je skutečně reálných podnětů, zbytek jsou pochvalné i nesouhlasné reakce. Odpovědi na ně vypracovává tiskové oddělení, do samotného plánu se zatím nekvalifikoval ani jeden. Deník N také testoval, zda na e-mail pro národní konzultace někdo odpoví a jak.

Vůbec první připomínka došla na e-mailovou adresu Úřadu vlády den poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině prosince svůj osmibilionový plán investic představil. Pisatel do Strakovy akademie psal, že do plánu je potřeba zařadit dálnici D43 spojující Brno a Moravskou Třebovou, a připojil k tomu i odkaz na Wikipedii.

E-mailovou adresu narodnikonzultace@vlada.cz představil předseda vlády Babiš přesně 16. prosince. Tehdy po několika měsících práce ukázal více než stotřicetistránkový dokument veřejnosti. A spolu s ním ji také vyzval, aby se na jeho tvorbě podílela.

Tento apel pak zopakoval i ve svém novoročním projevu 1. ledna. Ostatně, právě investiční plán byl výrazným tématem jeho proslovu. „Ale chceme zapojit i vás, všechny občany naší země, do diskuse, do národních konzultací. Podívejte se, co v plánu podle vás chybí, nebo co naopak chcete. Pojďme o tom diskutovat. Napište mi na e-mailovou adresu,“ vyzval Babiš národ.

Bude v Hořicích zimní stadion?

Právě po novoročním projevu premiéra se začala e-mailová schránka pro debatu k investičnímu plánu plnit podstatně rychleji. Dosud dorazilo celkem 150 e-mailů.