„Tohle je jen začátek kruté odplaty.“ Írán zaútočil na americké základny v Iráku

Více než 12 balistických střel dopadlo na dvě americké základny Asad a Erbil v Iráku. Oznámil to irácký velitel Katri al-Obejdí. Pentagon potvrdil, že útok nastal v 23.30 h SEČ a střely mířily z Íránu.

Bílý dům oznámil, že prezident Donald Trump vývoj monitoruje se svým bezpečnostním týmem. Do Bílého domu nyní přijel i ministr obrany Mark Esper a ministr zahraničí Mike Pompeo. Očekává se prezidentovo veřejné vystoupení.

Základnu Asad navštívil v roce 2018 jak prezident Trump, tak viceprezident Mike Pence vloni v listopadu.

Jde o první odpověď Íránu na páteční zabití vojenského vůdce Kásema Solejmáního, jehož prezident Trump nechal zlikvidovat na letišti v iráckém Baghdádu.

„Tohle je teprve začátek kruté odplaty,“ citovala stanice CNN Íránské revoluční jednotky, které se k útoku přihlásily. Zároveň přislíbily další vlnu útoku. Kásem Solejmání byl s těmito jednotkami spojený.

Zatím není jasné, zda jsou nějaké oběti na životech nebo jakou škodu základna utrpěla. Balistické střely mají ničivější dopad než rakety.

Vyslanec íránského vůdce Alí Chomenejího Saíd Džalili si na svůj twitterový účet vyvěsil íránskou vlajku. Reagoval tím na americkou vlajku, kterou si v den útoku na svůj twitterový účet pověsil Donald Trump.

Základna se nachází zhruba 200 km od Baghdádu.

Viceprezident Pence o vývoji telefonicky informoval šéfku Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Americká diplomacie je rovněž v kontaktu s iráckým premiérem Adilem Abdulem Mahdim.

Podle expertů je vyloučené, aby Američané na útok nezareagovali.

Na oznámení útoku okamžitě reagovaly americké burzovní trhy pádem hodnoty akcií.

„Může jít o začátek války, ale to bychom určitě nechěli. Je mi jasné, že bychom ji vyhráli, ale oběti na životech a škody by byly příliš vysokou cenou za takové vítězství. Doufám, že to má prezident a jeho tým dobře promyšlené,“ reagoval šéf zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Eliot Engel.