Odmítl za koně peníze, které by ho zajistily do konce života. Teď na něm nejspíš pojede na olympiádě

Elitní čeští parkuristé se dnes před obědem dozvěděli, že místo Ukrajinců pojedou na olympijské hry do Tokia. Chybět by tam neměl ani Aleš Opatrný, kterému účast poprvé těsně unikla už v roce 2004 v Aténách. „Když olympiáda člověku utíká několikrát o jedno postupové místo, užívá si to teď o to více,“ říká v rozhovoru pro Deník N.