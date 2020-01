Jak prokletý básník Bohuslav Vaněk-Úvalský přišel o iluze. Ne však o chuť psát

Pamatujete na spisovatele Bohuslava Vaňka-Úvalského? Toho chlapa z pražských Nuslí, co na přelomu tisíciletí hodil české literatuře rukavici třemi skvělými prózami a pak se po něm slehla zem? Pokud by chtěl někdo napsat pokračování slavné Verlainovy studie o prokletých básnících, měl by v ní hrát Vaněk-Úvalský hlavní roli. A jistě nejen proto, že mu nedávno vyšly dvě nové knížky a za pár týdnů je mu padesát.