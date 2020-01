Leonard Cohen na posledním albu děkuje za naplno prožitý život

Kanadský umělec točil základ alba Thanks For The Dance prakticky na smrtelné posteli. Ve svém epitafu je silný, tvůrčí a smířený.

Oddanost Leonarda Cohena tvorbě, kromě životní etapy, kdy se stejně oddaně nořil do buddhistických meditací, byla pověstná. Ať už psal poezii, romány, nebo písně. Právě proto výstižně pojmenoval znalec Cohenova díla Ira Nadel jednu z mistrových biografií A Life In Art, Život v umění. Proto nepřekvapuje, že i poslední chvíle na zemi chtěl umělec věnovat vytvoření alespoň ještě jedné kolekce nahrávek.

Odpadají tak pochybnosti obvykle doprovázející posmrtné desky populárních hudebníků. Pro jednou nejde o pokus ještě trochu podojit odkaz legendy, přestože samotný tvůrce by s vydáním nedodělků ani nesouhlasil. Leonard Cohen si naopak přál zaznamenat a vydat svoje poslední verše a písňové texty. O zachycení „skic“ budoucích písní požádal syna Adama, který spoluprodukoval předchozí desku You Want It Darker (2016). Mnohdy sice šlo spíše o recitaci než zpěv, o pouze hrubé „náčrty“ melodií. K nim ovšem Leonard Cohen vysvětlil synovi i představu o konečném vyznění.

„Tohle není sbírka nepoužitých zbytků z natáčení You Want It Darker, ale navázání na starší desku. Bavili jsme se s otcem o tom, jakou