Dvaačtyřicetiletý Jindřich, který pracuje jako tlumočník z němčiny, bydlí s rodinou na pražském sídlišti v Kobylisích v kompletně zrekonstruovaném čtyřpokojovém bytě. Metro má dvě minuty chůze a podle aktuálních inzerátů realitních kanceláří by za svůj panelový byt o velikosti 75 metrů mohl dostat až 5,5 milionu korun. Jen tak ze zvědavosti si nedávno prošel nabídky realitních kanceláří. A docela ho překvapily.

Kdyby svůj byt prodal, mohl by si za tyto peníze koupit i bydlení v nedaleké novostavbě. Například na metru Střížkov se právě prodává byt v domě z roku 2012 za necelých 5,8 milionu. Je přitom zhruba stejně velký jako ten Jindřichův, navíc má garáž a velkou lodžii. Pokud by oželel výbornou dostupnost na metru a přestěhoval se například do Vinoře na Praze 9, mohl by Jindřich bydlet za podobné peníze dokonce v bytě v novostavbě, který je o deset metrů větší.

Že se ceny panelových domů v Praze v posledních měsících přibližují cenám cihlových bytů, potvrzují také realitní kanceláře.

„K tomuto vývoji dochází kvůli zoufalému nedostatku bytů v Praze, který