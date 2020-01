Stav českého hokeje? Obrázek přejedené společnosti bez motivace, říká šéftrenér Pešán

V českém hokeji je potřeba nejen lépe vychovávat mladé hráče a více vzdělávat trenéry, ale i zkultivovat celkovou atmosféru, kdy občas na zimáku hrozí pár facek. Na setkání s novináři to zdůraznil šéftrenér svazu Filip Pešán, který zhodnotil i neúspěch reprezentace na domácím mistrovství světa do dvaceti let.