Vliv, zbraně, suroviny, hranice, nepřátelé – co vše je za vstupem turecké armády do konfliktu v Libyi

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že se turecké jednotky začaly přemisťovat do Libye za účelem podpory vlády v Tripolisu. Vojáci s tureckým půlměsícem a hvězdou by měli na základě pozvání od libyjské vlády premiéra Faíze Sarrádže, která má mezinárodní uznání, pomoct upevňovat stabilitu v zemi. Proč ale právě turecká armáda? Co může tato vojenská pomoc Libyi přinést Turecku, vysvětluje expertka Karolína Lahučká.