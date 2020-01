Notes: Největší ohrožení soukromí si nosíme v kapse, Trump na golfu a katastrofa v Austrálii

Ničivé požáry v Austrálii zničily území, které odpovídá většině Česka, a konec je stále v nedohlednu. Přírodní tragédie, která se na exotickém ostrově odehrává, je tak rozsáhlá, že některé druhy zvířat se nikdy nepodaří obnovit. Sledovat, jak oheň v Austrálii hltá všechno živé, je jako „rána na solar“, píše Magdalena Slezáková. Přes dvacet mrtvých lidí, bezmála půl miliardy mrtvých zvířat, šest milionů sežehlých hektarů. A spolu s tím i varování vědců: „Je to horší než bezprecedentní. Je to katastrofa.“

Sledujeme vše kolem konfliktu mezi USA a Íránem: Mirek Tóda popisuje, jak Írán zareaguje na americký útok, a Kyrill Ščeblykin rozkrývá, co vůbec předcházelo Trumpovu rozhodnutí generála Solejmáního nechat zabít. Tak především bylo třeba zahrát si golf. Pět hodin.

Dění se také věnuje první letošní díl podcastu Studio N po sváteční pauze.

Odpočinutý Filip Titlbach si nechal situaci vysvětlit od Jana Wirnitzera a Jany Ciglerové, Lukáše Prchala si pak pozval na rozbor toho, jak Česko donutilo Rusy poprvé zaplatit nájem za státní pozemky.

Máte ve svém chytrém telefonu zapnuté polohové služby? Pravděpodobně máte, píše Petr Koubský, protože je to pro člověka, který pořád něco vyhledává, pohodlnější. Jenže rozsah, ve kterém je denně porušováno vaše soukromí, je obrovský, vysvětluje Petrův článek Kde jsi včera byl: mobily na nás prozradí všechno.

Centrální pražskou část po minulých volbách převzalo nové vedení v čele s právníkem Pavlem Čižinským (Praha 1 sobě), který slíbil výrazně změnit stávající poměry. Snahu učinit Prahu obyvatelům příznivější ale náhle zarazila opozice s částí koaličních partnerů, kteří se dohodli toho méně slavného z bratrů Čižinských odstranit. Nové složení koalice zatím není dohodnuté, je však téměř jisté, že Čižinský bude muset z čela radnice skutečně odejít, zjistil Prokop Vodrážka.

Z víkendu

Vynikající analýza bývalého amerického velvyslance Michaela Žantovského rozkrývá pozadí Trumpova útoku na íránského vůdce Solejmáního. Naznačuje, že o samotného generála americkému prezidentovi možná ani tak nešlo a že ve hře mohly být zcela jiné důvody.

Velmi čtivý rozbor okolností, za kterých funguje a nefunguje střídavá péče, přinesla Barbora Vajsejtlová v článku Střídavá péče o děti je minové pole. Funguje jen při splnění klíčových podmínek. Je o dětech, které mají pocit, že nepatří jinam, i o tom, proč si ve Švédsku děti dokáže střídat 94 procent rodičů, a v Česku sotva šestnáct.

Další díl série Terezy Mynářové o tom, jak čeští rodiče zvládají skloubit péči o malé děti a vlastní práci, popisuje příběh matky dvouleté dcery, která pracuje jako nehtová designérka a pořádá školení v Česku i zahraničí.

Co vás čeká zítra v novinách:

Pehe: Česko je ve slepé uličce, zastavil se tu čas

Home Credit a Škoda Auto jako největší sponzoři akcí české ambasády v Číně

Komunisté a SPD opět bojují o voliče – tentokrát jde o druhou světovou válku

David Cajthaml: Celý život maluju, spím a miluju psychiatry. A 20 let nepiju

Zaujalo nás jinde

V New Yorku začal proces s producentem Harveym Weinsteinem, který je obviněný ze znásilnění a predátorského sexuálního zneužívání. První dva týdny se ale bude hledat porota. Publicita, jaké se jeho případu dostalo, totiž prakticky znemožňuje, aby byl člověk vůči jeho osudu nestranný, a právníci proto budou muset pečlivě prověřovat, zda člen či členka poroty nemají vlastní agendu. Tou může být například to, jak ho za každou cenu dostat do vězení, stejně tak jako ho z něj naopak za každou cenu vysekat. Nezávidíme jim to nikomu.