Nenávist na přelomu roku. V Brně někdo posprejoval mešitu, v Jičíně rozstřílel ceduli na židovském hřbitově

Na incident upozornil na Facebooku student Tomáš Berný z Jičína, který se na místo začátkem roku šel projít a rozstřílené cedule si všiml.

Správce hřbitova Jan Kindermann Deníku N řekl, že celou věc nahlásil 4. ledna policii. Město podle něj o incidentu ví a záhy nechá ceduli vyměnit. Správce řekl, že už dlouho se na hřbitově nic podobného nestalo.

„V minulosti tam byl vandalský útok, ale to je asi osmnáct let, to bylo fakt hodně dávno. Nějací kluci tam povalili náhrobky,“ shrnul Kindermann. Tehdy se podle něj jednalo o vandalství. Podobně si Kindermann vysvětluje i rozstřílení cedule označující hřbitov, i proto, že nic kromě vývěsky poškozené nebylo. „Kdyby byl příčinou antisemitismus,