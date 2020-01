Kde jsi včera byl: mobily na nás prozradí všechno

V posledních dnech uplynulého roku zveřejnil deník New York Times odhalení, které by mělo veřejností pořádně zamávat, a to nejen v USA. Zdá se, že se tak nestalo a nejspíš ani nestane, což je sám o sobě důležitý a příznačný aspekt situace.

S přesností na pár metrů

Oč jde? New York Times získaly pozoruhodný soubor dat. Tvoří jej údaje o geografické poloze uživatelů mobilních telefonů. Data se týkají dvanácti milionů Američanů. Celkový počet datových bodů v souboru je však přes padesát miliard! V průměru tedy na jeden telefon připadá asi 4200 údajů o poloze, posbíraných během několika měsíců v letech 2016 a 2017.

Ty polohové údaje se dají krásně seřadit do posloupnosti, protože jejich součástí je datum a čas. Pro každý z telefonů – pro každou z osob, jimž zachycené telefony patří – lze tedy vynést do mapy, jak putují svými městy, kde se zdrží a jak dlouho. Polohová data jsou velmi přesná, lze tedy přesně stanovit dům, kde se nacházíte, ať je to vaše pracoviště (třeba i utajené), kanceláře konkurenční firmy, kam jste se vypravili na pracovní pohovor, noční klub pochybné pověsti, či byt jiné osoby než té, se kterou žijete ve stálém partnerském vztahu. Ztotožnit telefonní čísla s konkrétními osobami pak už není příliš těžké. Kolik lidí z těch dvanácti milionů je potenciálně vydíratelných? A nejde jen o to. Pocit brutálního obnažení soukromí se dotkne skoro každého. Hovoříme tady o stupni a rozsahu sledování, na jaký se zatím nezmohly ani nejvýkonnější tajné služby těch nejméně demokratických režimů.

Odkud ta data pocházejí? Nejspíš vás napadne, že buď od špičkových hackerů, anebo jde o výsledek nezákonné operace CIA či NSA. Ani jedno z toho není pravda. Datový soubor, o němž mluvíme, byl pořízen legálně a je na prodej, vcelku nebo po částech, v zásadě komukoli, kdo na to má. V Americe působí desítky firem, které se na shromažďování a prodej těchto dat specializují. Utajený zdroj listu New York Times pracuje v jednom z nich, což reportéři prozradili, aby dodali odhalení na přesvědčivosti. Pro laika totiž vypadá až příliš neuvěřitelně.

Jak si změří, kde právě jsme

Každý asi ví, že polohu zapnutého telefonu neustále monitoruje příslušná mobilní síť. Musí, je to součástí principu jejího fungování. Telefon se přihlašuje k nejbližší základnové stanici sítě (BTS, známá a všudypřítomná věž s anténami; nezaměňovat s k-popovou skupinou téhož jména) a ta tím pádem „ví“, která telefonní čísla se právě nacházejí v její blízkosti. (Proto se také mobilním sítím někdy říká celulární, tj. „buňkové“ – onou buňkou se rozumí právě území pokryté signálem z jedné BTS.) Operátor tato data průběžně ukládá. To je první způsob, jak monitorovat polohu telefonu – nejjednodušší, nevyhnutelný, ale nepřesný a pro vnější zájemce