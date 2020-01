Zákaznic je dost i na Ostravsku. Když jste dobrá, lidé za pěkné nehty rádi zaplatí, říká matka dvouleté dcery

Pracuji několik hodin denně, včetně víkendů, ale nemám potřebu kvůli tomu dceru někam dávat. Pořád se jí zvládám dost věnovat a funguje to dobře, říká Michaela Jančíková z Ostravy. Matka holčičky, které budou brzy dva roky, pracuje jako nehtová designérka a pořádá školení v ČR i zahraničí. Její příběh je součástí seriálu, v němž popisujeme, jak čeští rodiče zvládají skloubit péči o malé děti a kariéru.

„Všichni mi teď říkají, ať si pořídím nějakou paní na hlídání nebo ať už dám dceru do nějaké soukromé školky. Což nechci,“ popisuje dvaatřicetiletá Michaela.

„Moje sestra je učitelka v mateřské školce, kde mají i dvouleté děti, a ty jsou na tom podle ní často dost špatně, potřebují ještě pomazlit a nejsou na podobnou změnu připravené. Hodně jsem nad tím tedy přemýšlela a rozhodla se, že dceru dám někam až od tří let,“ říká. V současnosti se jí navíc daří skloubit práci s mateřstvím bez problému, tak ani nemá důvod hledat nějaké placené hlídání. Pokud by teď dceru na část týdne někam umístila, získala by tím podle svých slov „jen“ víc času na sebe.

Okolí mi říkalo, ať při dítěti nepracuji

Nehtovému designu se Michaela věnuje už patnáct let. Jako malá sice chtěla být zpěvačkou. Hned v prváku na střední škole, kde studovala obor kosmetička, si ale udělala kurz na úpravu nehtů a u této specializace už zůstala. „Líbí se mi ten okamžitý efekt a miluju krásně upravené ruce,“ vysvětluje.

Na mateřské a rodičovské dovolené dál pracuje hlavně proto, že ji její práce baví. „Žiju tím a myslím si, že by byla velká škoda vše zahodit, i když je dítě váš největší smysl života. Navíc si myslím, že když matka dělá i něco vlastního, může to mít vliv i na dítě. Třeba ten, že na něj působíte svou dobrou náladou. Já jsem díky tomu, že pracuji, opravdu šťastná. A samozřejmě je to i zdroj peněz, určité mé nezávislosti a vypnutí z mateřského módu, kdy neřeším jen věci kolem dcery,“ říká.

Ohlasy okolí na to, že dál pracuje i s malým dítětem, byly podle ní spíše negativní. „Nemyslím si, že by se někdo obával o výchovu mé dcery. Spíš mi to přišlo jako